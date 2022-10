Les chiens, c'est de droite, selon cette intelligence artificielle. twitter

La clope et la branlette, c'est de droite ou de gauche? Ce site a la réponse

Une intelligence artificielle permet de savoir si une chose ou une personne est de droite ou de gauche. On a testé plein de trucs à tel point qu'on a fait bugger le site.

Vous vous êtes déjà demandé si votre animal de compagnie était de droite ou de gauche? Une intelligence artificielle créée par un Français nommé Théo Delemazure permet d'écrire n'importe quel mot, que ce soit un prénom, un objet ou même une personne décédée et de savoir si c'est de gauche ou de droite.

Forcément, chez watson, on s'est emballé et on testé plein de trucs toute la journée (oui, on travaille dur).

Plus le temps passait et plus on testait des choses absurdes. On a tellement abusé que le site a ramé violemment, à gauche ou à droite, on ne sait pas.

L’IA est constante dans ses choix. Vous pouvez chercher 30 fois le mot «pénis», ce sera toujours de gauche, tout comme le «covid», qui est également de droite. Mais elle n'est pas très fiable: certains résultats nous ont semblé incohérents, comme dire que le Valais, c'est de gauche mais la foire du Valais, c'est de droite. Il arrive également que certaines recherches soient à la fois de gauche et de droite.

On a tenté de contacter le créateur mais il est sûrement très occupé à lire tous les commentaires sur son compte Twitter qui est en train d'exploser.

Soyez indulgent avec ce petit bot et soyez patient, c'est parfois lent.

Voici tous les résultats de nos recherches:

Les animaux

Les chats, c'est de droite.

Les chiens, c'est de droite.

Les carlins, c'est de gauche.

Les ridgebacks, c'est de droite.

Les villes

Lausanne, c'est de droite. (?)

Genève, c'est de gauche. (??)

Paris, c'est de gauche.

Béziers, c'est de gauche (???)

Les personnes connues (vivantes ou décédées)

Zelensky, c'est de gauche.

Poutine, c'est de droite.

Hitler, c'est de droite. (On a atteint le point Godwin.)

Kanye West, c'est de droite.

Britney Spears, c'est de droite.

La reine Elizabeth II: impossible de savoir, trop de requêtes en même temps, elle gardera son secret pour toujours.

Les drogues

La cocaïne, c'est de droite. (Quelle surprise!)

L'ecstasy, c'est de droite.

La cigarette, c'est de droite.

La weed, c'est de gauche. (Ouf!)

Les vêtements et accessoires

Le col roulé, c'est de gauche (lol).

Le pull noué sur les épaules, c'est de gauche. (pardon?)

Rolex, c'est de droite.

Swatch, c'est de droite.

Concepts philosophiques

La méchanceté, c'est de droite.

La gentillesse, c'est de gauche.

Mourir, c'est de gauche.

Mais vivre, c'est de gauche et de droite.🤯

La politique, c'est de droite.

Dieu, c'est de gauche et de droite.

La bouffe

La baguette, c'est de droite.

Le pain aux graines, c'est de droite.

Le quinoa, c'est de gauche.

La féta dans tous les plats, c'est de droite.

Les événements

Aller à la Bénichon, c'est de droite.

Aller à la gay pride, c'est de droite.

Mais aller à la pride, c'est de gauche. (Peut-être parce que ceux qui y vont vraiment ne disent pas «gay pride».)

La Saint-Martin, c'est de gauche et de droite.

L'Oktoberfest, c'est de droite.

Et finalement, les médias?

watson, c'est de gauche.

Blick, c'est de droite.

Le Temps, c'est de gauche et de droite.