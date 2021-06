Hanouna fait son beurre avec les fans de Le Pen et Mélenchon

Rihanna fait la une de Vogue Italie (et elle a bossé)

C'est historique. Jamais une star n'avait autant donné de sa personne pour faire la une de Vogue. Rihanna, elle, l'a fait. Pour le prestigieux magazine, elle a choisi sont look et s'est prise en photo, elle même. Well done RiRi!

«Do it Yourself». Voilà comment la version italienne du magazine Vogue a titré son nouveau numéro du mois de juin. En couverture, on y voit Rihanna, vêtue d'une robe noire transparente fendue jusqu'à la taille et de chaussures à talons hauts. Mais pour une fois, la chanteuse de 33 ans a tout fait elle-même. Et cela, que ce soit au niveau du choix de la pose (sensuelle, évidemment), des vêtements ou de la prise de photo.

