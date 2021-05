International

Cette école a dû déménager tellement ses voisins étaient chiants



L'histoire se passe en France voisine. Le petit village de Montbouton et ses 400 habitants a été forcé de replacer ses élèves dans une halle polyvalente en raison du tapage des voisins de l'établissement.

A Montbouton, les 56 élèves sont régulièrement dérangés par les nuisances des locataires qui habitent à l'étage du bâtiment municipal où se trouve l'école primaire Paul-Egger.

Les cris, dégradations, nuisances ont forcé l'établissement de la petite commune du Territoire de Belfort proche de la frontière suisse a déménager.

«Depuis septembre, j'avais déjà eu des échos par ma fille: musique à fond dans l'appartement, cris de disputes, objets cassés dans les escaliers...»

Chaises, tables et tableaux ont donc été installés dans la salle polyvalente de cette commune de 400 habitants afin de permettre aux élèves et enseignants de travailler plus sereinement. Une situation «ubuesque» pour les parents:

«Déménager une école entière à cause des agissements d'une seule personne... C'est quand même dingue d'en arriver là dans un petit village comme Montbouton».

«L'inspecteur d'académie du Territoire de Belfort est au courant de la situation, il est en lien avec la mairie pour qu'elle puisse trouver une solution», a indiqué, mardi, à l'AFP, le rectorat de Besançon, qui n'est pas en charge des locaux. «Notre exigence est que la collectivité puisse assurer la sécurité des élèves et des personnels». (ats/jah)

