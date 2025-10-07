ciel clair10°
DE | FR
burger
International
France

Borne ouvre la porte à une «suspension» de la réforme des retraites

Borne ouvre la porte à une «suspension» de la réforme des retraites

La ministre démissionnaire et ancienne Première ministre Elisabeth Borne s'est dite mardi ouverte à une «suspension» de la très décriée réforme des retraites qu'elle avait fait adopter en 2023, dans une interview au Parisien.
07.10.2025, 22:1107.10.2025, 22:11

«Si c'est la condition de la stabilité du pays, on doit examiner les modalités et les conséquences concrètes d'une suspension jusqu'au débat qui devra se tenir lors de la prochaine élection présidentielle», a-t-elle déclaré.

«Dans le contexte actuel, pour avancer, il faut savoir écouter et bouger», a-t-elle ajouté, préconisant ce geste en direction de la gauche.

Un geste en direction de la gauche

«Dans le contexte actuel, pour avancer, il faut savoir écouter et bouger», a-t-elle ajouté, préconisant ce geste en direction de la gauche.

Emmanuel Macron est au pied du mur

«Je pense qu'on ne doit pas faire de cette réforme des retraites un totem», a-t-elle ajouté à propos de cette réforme qui porte progressivement de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, et qui avait provoqué des manifestations massives.

«C'est un réveil tardif, mais c'est un réveil positif», a réagi sur France 2 le patron du PS Olivier Faure, qui doit être reçu mercredi matin à Matignon.

«Mais ce que je souhaite, c'est que nous puissions maintenant porter des débats à l'Assemblée»

Cette déclaration d'Élisabeth Borne intervient au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Sébastien Lecornu, et alors que celui-ci mène d'ultimes consultations des forces politiques, en quête d'un compromis pour le budget 2026, notamment avec la gauche.

Bruno Le Maire reprend ses cours en Suisse

«On doit tout faire pour ne pas en arriver» à une dissolution de l'Assemblée nationale, a également déclaré Elisabeth Borne au Parisien. Elle a dit plaider «pour la nomination à Matignon d'une personnalité qui ne soit pas marquée politiquement».

«Aller chercher une personnalité de la société civile permettrait d'apaiser les choses», a-t-elle estimé, en soulignant que cette personne devrait également être «sans ambition présidentielle». (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles

Ce romand et sa sculpture rayonnent dans le monde entier

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
2
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
3
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Trump: «Nous allons avoir un accord sur Gaza, j'en suis assez sûr»
Le président des Etats-Unis est apparu très positif à la suite des premiers pourparlers pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il affirme que le Hamas a accepté «des choses très importantes».
La première série de pourparlers entre le Hamas et les médiateurs s'est achevée dans une «atmosphère positive», a rapporté un média étatique égyptien mardi matin.
L’article