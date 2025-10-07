bien ensoleillé10°
France, Lecornu: Emmanuel Macron est au pied du mur

French President Emmanuel Macron looks up at the statue of General Charles de Gaulle during VE Day ceremonies Friday May 8, 2020 in Paris. The 75th anniversary of the end of World War II in Europe sho ...
Emmanuel Macron aux pieds de la statue du général de Gaulle en 2020.Image: AP

Emmanuel Macron est au pied du mur

Avec la démission surprise de Sébastien Lecornu, le président français se retrouve à court d'options. Alors que la menace d'une nouvelle dissolution guette, nombreux sont ceux qui appellent à sa démission. Analyse.
07.10.2025, 09:2407.10.2025, 09:24
Valérie LEROUX, paris/afp

La France au bord de la crise de régime? Après la démission fracassante de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron se retrouve au pied du mur, avec peu d'options et peu de visibilité, dans un climat d'incrédulité générale. Le chef de l'Etat a donné lundi soir 48 heures au premier ministre démissionnaire pour tenter de sortir de l'ornière et recomposer une majorité, fût-elle relative.

Avec à la clé, s'il échoue, la menace d'une nouvelle dissolution, la deuxième en 16 mois. Voire pour certains le spectre d'une démission du président. Et avant cela un ènième premier ministre, le quatrième en un an?

Macron demande à Lecornu de mener des négociations, Le Maire renonce

«Dans la situation actuelle, aucune force politique ne peut négocier sans risquer de se compromettre vis-à-vis de son électorat», anticipe Delphine Dulong, professeur de science politique à l'université Paris 1.

Quoiqu'il en soit, «le président va être bien obligé de nommer à un moment un nouveau premier ministre», avance un proche de la première heure, en pointant un des rares avantages de la situation actuelle:

«Un gouvernement démissionnaire n'est pas censurable»

Car l'urgence reste la même, présenter et faire adopter au plus vite un budget pour 2026, premier gage de stabilité d'un pays alors que la démission de Sébastien Lecornu a jeté un froid sur les marchés et chez les partenaires européens de la France. Après trois premiers ministres issus de la droite et du centre depuis la dissolution ratée de 2024, Emmanuel Macron pourrait choisir de se tourner vers la gauche, même si ce scénario n'a jamais eu sa faveur.

French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu, who resigned just a day after naming his government, delivers his statement at the Hotel Matignon in Paris, Monday, Oct. 6, 2025. (Stephane Mahe/Pool ...
Sébastien Lecornu a remis sa démission.Keystone

«Soit le président donne sa chance à la gauche, pour montrer que ça ne marche pas. Soit il nomme un gouvernement vraiment technique, quelqu'un sans mandat, avec des ministres techniciens, en assumant une forme de dépolitisation», esquisse un cadre du camp présidentiel.

Dernier mot au Parlement

Pour Mathilde Philip, constitutionnaliste à l'Université Lyon 3, le chef de l'Etat, toujours très actif en coulisses, comme les responsables de partis, déjà tous tendus vers la présidentielle de 2027, doivent changer de logiciel et laisser le dernier mot au Parlement.

«Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de majorité au Parlement. Il n'y a plus de parti dominant», observe-t-elle.

«Il faut donc davantage laisser la mainmise aux parlementaires pour trouver un accord de coalition. C'est la dernière chance pour éviter une crise de régime»
Mathilde Philip

Pour d'autres en revanche, l'heure de la dissolution a déjà sonné. Aux deux bouts de l'échiquier, Rassemblement national et Insoumis la réclament haut et fort. «En cas de nouvelles élections, ce serait une victoire du RN. Le front républicain est mort», avertit toutefois le cadre du camp présidentiel.

Commentaire
Une stratégie française à l'agonie

Et si Emmanuel Macron perd deux fois les élections, «il sera obligé de démissionner», affirme un conseiller de l'exécutif, même si l'intéressé rejette avec force cette issue extrême. En attendant, responsables politiques et observateurs ont perdu toute boussole. «C'est le brouillard absolu», concède un cadre macroniste. «Personne ne comprend rien. On est dans une incertitude très forte», renchérit Delphine Dulong.

D'autres somment le chef de l'Etat de s'expliquer. «Mais qu'il parle, bon sang!», lance le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

«La politique internationale c'est important (..) mais l'intérêt des Français c'est encore plus important»
Xavier Bertrand

Une stabilité «importante pour l'Europe»

Depuis la nomination de Sébastien Lecornu, le 9 septembre, le chef de l'Etat s'est surtout illustré sur la scène internationale, prenant la tête du camp pour la reconnaissance d'un Etat palestinien à l'ONU ou celui de la lutte contre la flotte pétrolière russe fantôme en Europe.

«Son aptitude à prendre des initiatives sur la scène internationale risque toutefois d'être affectée» par la nouvelle crise, relève Célia Belin au Conseil européen pour les relations internationales (ECFR) à Paris.

Lecornu, la chute éclair d'un soldat de Macron

A Berlin comme ailleurs, l'inquiétude est palpable. La stabilité de la France est «importante pour l'Europe», a rappelé avec force le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Kornelius.

Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
Lecornu a battu un record peu glorieux en France
Après l'annonce fracassante, un jour seulement après avoir constitué son gouvernement, de la démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu, voici un petit tour d'horizon des prises de poste les plus courtes sous la Cinquième République.
Le Premier ministre démissionnaire français Sébastien Lecornu a estimé lundi que «les conditions n'étaient plus remplies» pour rester, après moins d'un mois à son poste. Son départ a été accepté par le président de la République.
