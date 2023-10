France: Le conflit au Proche-Orient fait éclater la Nupes. Les communistes s’en vont

Le refus, par la France Insoumise et son leader Mélenchon, de qualifier le Hamas de «terroriste» a provoqué le départ du parti communiste français (PCF).

Le Parti communiste français (PCF) a pris la décision de quitter la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), soit l'alliance de gauche fondée lors des législatives de 2022. L'information, rapportée par Marianne, a été confirmée par le dirigeant du parti, Fabien Roussel, sur X (ex-Twitter).

Si, officiellement, il s'agit d'«ouvrir une nouvelle page du rassemblement de la gauche et des écologistes», l'une des principales raisons est liée au conflit actuel entre Israël et le Hamas. En effet, la position de La France Insoumise (LFI) et son leader Jean-Luc Mélenchon dérange chez les communistes. Ainsi, le parti dénonce: