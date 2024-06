La France vote extrême droite et c'est le bordel sur les réseaux

Jordan Bardella premier ministre? La démission de Macron? Depuis que le Rassemblement national n'a laissé que des miettes à ses adversaires lors des élections européennes, les internautes ne savent plus sur quelle vanne danser. On a fait le tri.

Depuis dimanche soir et le résultat des élections européennes, il faut avouer que nos voisins (qu'on aime bien) nagent dans une mélasse politique assez inédite. Le parti Marine Le Pen rafle tout, Emmanuel Macron casse son dernier jouet avec la dissolution de l'Assemblée nationale et Jordan Bardella pourrait évincer le jeune Attal à Matignon si son parti obtient la majorité les 30 juin et 7 juillet prochain.

Tout ça, à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro 2024 et moins de deux mois avant que Paris accueille tous les athlètes et les caméras de la planète aux JO de Paris. De quoi verser quelques litres de sueur au moment d'ouvrir un journal ou le moindre réseau social.

Et l'ambiance est partagée. Si les plus bruyants flippent à l'idée de voir l'extrême droite prendre la main sur l'Assemblée, les apôtres du Rassemblement national célèbrent leur victoire et certains électeurs de gauche sont encore en train de se jeter la faute dessus. Et la plupart se moquent du coup de poker d'Emmanuel Macron.

Quoiqu'il en soit, la campagne est lancée et tous les coups semblent permis. Dans deux semaines, neuf jours après le début officiel de l'été, les Français vont devoir voter pour l'avenir de leur pays. Pour de vrai. En attendant, ils digèrent le choc en balançant des bêtises sur le réseau d'Elon Musk. Et nos voisins sont très talentueux pour ça.

Ready? Go!

Chienne de vie (politique)

Les européennes auront au moins permis cet échange entre Marlène Schiappa et Biolay sur Instagram;)

La météo, le ressenti.

Coup de poker vs. coup de pub.

Et l'eau de la Seine va-t-elle dissoudre Anne Hidalgo?

Jean-Claude Van Drame.

Le calendrier en roue libre?

Toudoum.