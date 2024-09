Mobilisation massive en France en soutien à Gisèle Pelicot

«On est face à une victime qui est extrêmement puissante, extrêmement courageuse, qui montre son visage, qui a refusé le huis clos et qui demande que le monde entier ait les yeux rivés sur cette affaire, donc nous on est là pour la mettre en lumière et pour demander que la justice soit faite.»

Elsa Labouret, porte-parole d'Osez le féminisme!