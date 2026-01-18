ciel couvert
DE | FR
burger
International
France

Paris: un appartement s'effondre sur celui du dessous

Paris: un appartement s'effondre sur celui du dessous

Un appartement s'est effondré sur celui du dessous dans un immeuble parisien dans la nuit de samedi à dimanche. Les pompiers déplorent un blessé grave.
18.01.2026, 11:25

Une cinquantaine de personnes s'étaient réunies pour une soirée dans l'appartement d'un immeuble parisien de six étages. Le logement s'est alors tout à coup effrondré sur celui du dessous dans la nuit de samedi à dimanche. Les pompiers ont fait état d'un blessé grave.

«Selon le dernier bilan actualisé auprès des sapeurs-pompiers, il y aurait quatorze personnes en état d'urgence relative et une personne en état d'urgence absolu. Cette dernière a été transportée à l'hôpital», a précisé dimanche matin le parquet de Paris à l'AFP.

La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti

Les secours ont alertés peu après minuit à propos de l'effondrement d'un appartement au 5e étage d'un immeuble du 11e arrondissement.

Selon les premières constatations, l'effondrement est «structurel» et n'est pas lié à une fuite de gaz, ont précisé les pompiers. Quelques 145 sapeurs-pompiers avec 45 véhicules, ainsi que de nombreuses ambulances, étaient mobilisés. «Une enquête en recherches des causes des blessures a été ouverte. Les investigations sont en cours», a précisé le parquet de Paris. (ats/afp)

Plus d'articles sur la France
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
de Murielle KASPRZAK
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
4
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
de Alexandre Cudré
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
2
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
de Fred Valet
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
de Antoine Menusier
Thèmes
- Naissance rare d’un bébé kangourou arboricole
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'armée syrienne étend son contrôle sur la minorité kurde
L'armée syrienne a affirmé dans la nuit de samedi à dimanche avoir pris le contrôle d'une localité stratégique du nord. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la progression face aux forces kurdes dans la région.
Un peu plus d'un an après son arrivée au pouvoir, le président islamiste Ahmad al-Chareh étend son emprise sur de nouveaux pans du pays. Rappelons qu'il avait accordé vendredi des droits nationaux inédits aux Kurdes. Cette minorité les juge toutefois insuffisants.
L’article