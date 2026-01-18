Paris: un appartement s'effondre sur celui du dessous
Une cinquantaine de personnes s'étaient réunies pour une soirée dans l'appartement d'un immeuble parisien de six étages. Le logement s'est alors tout à coup effrondré sur celui du dessous dans la nuit de samedi à dimanche. Les pompiers ont fait état d'un blessé grave.
«Selon le dernier bilan actualisé auprès des sapeurs-pompiers, il y aurait quatorze personnes en état d'urgence relative et une personne en état d'urgence absolu. Cette dernière a été transportée à l'hôpital», a précisé dimanche matin le parquet de Paris à l'AFP.
Les secours ont alertés peu après minuit à propos de l'effondrement d'un appartement au 5e étage d'un immeuble du 11e arrondissement.
Selon les premières constatations, l'effondrement est «structurel» et n'est pas lié à une fuite de gaz, ont précisé les pompiers. Quelques 145 sapeurs-pompiers avec 45 véhicules, ainsi que de nombreuses ambulances, étaient mobilisés. «Une enquête en recherches des causes des blessures a été ouverte. Les investigations sont en cours», a précisé le parquet de Paris. (ats/afp)