Le procès des attentats de Paris a commencé dans des conditions hors normes

Retour cette terrible soirée

Il est 21h16 ce vendredi 13 novembre 2015 quand la France bascule dans la terreur: un «kamikaze» vient de se faire exploser près du stade de France, où se joue un match amical France-Allemagne. Puis au cœur de Paris, deux commandos de trois hommes mitraillent à l'arme de guerre des terrasses de cafés et de restaurants et tirent sur la foule d'un concert au Bataclan, où l'assaut sera donné peu après minuit. Le bilan officiel des victimes fait état de 130 morts et de 413 blessés.