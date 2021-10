International

France

Thomas Pesquet: il est le premier astronaute français à diriger l'ISS



Thomas Pesquet est le premier astronaute français à diriger l'ISS

Image: shutterstock

L'astronaute de l'agence spatiale européenne a pris la relève de son co-équipier japonais, qui lui a remis la clé du véhicule spatial lors d'une cérémonie.

Thomas Pesquet est devenu lundi le premier astronaute français à prendre les commandes de la station spatiale internationale (ISS). Il doit occuper ce poste à responsabilités jusqu'à son retour sur terre, prévu en novembre.

«Je suis fier de représenter mon pays, là-haut»

La passation de pouvoir, en images: Vidéo: YouTube/BFMTV

Arrivé à bord de l'ISS en avril

L'astronaute de l'agence spatiale européenne (ESA) a pris la relève de son co-équipier japonais Akihiko Hoshide (JAXA), qui lui a remis symboliquement la clé du véhicule spatial lors d'une cérémonie de passation, retransmise sur le site de la NASA. Thomas Pesquet, âgé de 43 ans, est arrivé à bord de la station spatiale en avril pour la deuxième mission en orbite de sa carrière.

A ce poste, Thomas Pesquet sera le responsable des six autres membres avec qui il séjourne actuellement dans l'ISS (trois Américains, deux Russes et un Japonais), ainsi que trois nouveaux membres qui s'apprêtent à décoller de Baïkonour au Kazakhstan pour rejoindre la station et y tourner le premier film de fiction en orbite.

Il devra veiller à la bonne exécution des tâches

Le commandant de l'ISS est celui qui entre quotidiennement en liaison avec le sol et doit veiller à la bonne exécution des tâches assignées aux astronautes (expériences scientifiques, opérations de maintenance, etc.), dans une bonne ambiance. En cas d'urgence, comme un incendie ou une dépressurisation, c'est lui qui a toute autorité pour prendre les décisions.

Ces tâches ne sont pas comparables au pilotage d'un avion, car la station spatiale vole à 400 km au-dessus de la Terre de manière autonome, et les manoeuvres d'orientation sont effectuées depuis le sol. (ats/jch)

En attendant le retour de Thomas Pesquet: On a organisé une fashion week watson et on a jugé nos collègues L'actu' internationale, jour et nuit, c'est par ici: Facebook, WhatsApp et Instagram sont de retour après 6 heures de panne Link zum Artikel Qui sont les stars et les dirigeants épinglés par les «Pandora Papers»? Link zum Artikel Le géant Evergrande est obligé de suspendre ses opérations en bourse Link zum Artikel A Londres, deux policiers d'une même unité sont inculpés de viol Link zum Artikel

Téléchargez l’app! Giuseppe Paletta , 12.03.2021 1000% besser als 20 Minuten. Super Berichterstattung und gut recherchierte, geschriebene Artikel. Top: Videos ohne nervige Werbung. Hoffentlich bleibt es auch so, sonst dann auch bye bye. Macht es wie ich und deinstalliert 20 Minuten und unterstützt Watson.