18 ans requis contre le rappeur MHD, jugé pour meurtre

Rapidement, la police a penché pour la piste du règlement de comptes entre des jeunes de deux banlieues: la cité des Chaufourniers, surnommée la «Cité rouge», et celle, voisine, de la Grange aux Belles, situées dans les Xe et XIXe arrondissements.

C'est dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, que Loïc K, 23 ans, trouve la mort. Il est percuté par une Mercedes, roué de coups et lacéré à l'arme blanche par une dizaine de personnes. Le véhicule, apparaissant dans plusieurs vidéos, est retrouvé incendié deux jours plus tard dans un parking. La police remonte au propriétaire, soit Mohamed Sylla alias MHD. Dans le feu de l'action, certains témoins cités dans l'enquête ont assuré avoir reconnu le rappeur.

«L'avocat général a également requis de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour six autres coaccusés, dont l'un est en fuite et donc jugé par défaut. Il a par ailleurs demandé l'acquittement pour deux derniers hommes.»

