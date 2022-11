Propos racistes à l'Assemblée nationale: le député RN puni

Grégoire de Fournas, député du Rassemblement national.

Le député RN avait lancé «qu'il retourne en Afrique» lors du discours de Carlos Martens Bilongo (LFI). Grégoire de Fournas sera exclu de séance pendant quinze jours et sera privé de la moitié de son indemnité parlementaire durant deux mois.

Jeudi 3 novembre, le député de l'extrême droite Grégoire de Fournas avait lancé «qu’il retourne en Afrique!» au député de La France insoumise (LFI) Carlos Martens Bilongo qui effectuait un discours au sujet de l'Ocean-Viking, bateau humanitaire qui transportait 234 migrants.

Tollé au sein de l'Assemblée nationale où la séance a dû être interrompue face aux nombreuses réactions et invectives lancées par les députés de la France insoumise et du Rassemblement national.

Grégoire de Fournas avait aussitôt nié tout caractère raciste, assurant avoir parlé du «bateau» et en «aucun cas» du député de la France insoumise, qui est noir, rappelons-le.

Sur BFMTV, Grégoire de Fournas dit «assumer totalement ses propos sur la politique migratoire anarchique» et a exclu toute démission. Le député RN accuse Martens Bilongo d'avoir «senti un coup à jouer dans la victimisation communautaire».

Selon Le Monde, cette sanction avait été proposée à l’unanimité par le bureau de l’Assemblée nationale, réuni en début d’après-midi, puis immédiatement approuvée par un vote assis-debout de l’Hémicycle. Le député RN n’était pas présent lors de ce vote. Son groupe s’est prononcé contre cette sanction.

Rappelons que Grégoire de Fournas est l'auteur d'une série de tweets tendancieux par le passé. «En Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs. On accueille toute l'Afrique?!», a-t-il tweeté en 2017; et en janvier 2022: «En réponse à l'expulsion de notre ambassadeur au Mali, il faut expulser tous les Maliens de France!». (ats/cru)