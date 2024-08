Patrice Laffont a succombé à un accident cardiaque. (image d'archives) Image: Capture d'écran

L'animateur Patrice Laffont est mort

Celui qui a présenté «Des chiffres et des lettres», «Pyramide», ou encore «Fort Boyard» est mort ce mercredi à l'âge de 84 ans.

Plus de «International»

Patrice Laffont est décédé ce mercredi matin dans sa maison d'Oppède, dans le sud de la France. L'animateur de télévision a succombé à un accident cardiaque, rapporte France Bleu. Né le 21 août 1939 à Marseille, il aurait eu 85 ans dans quelques jours.

Star du petit écran, Patrice Laffont est surtout connu pour avoir présenté «Des chiffres et des lettres» de 1972 à 1989, ainsi que «Fort Boyard» et «Pyramide» dans les années 1990 et 2000.

Développement suit

(asi)