Voici les 8 trésors «inestimables» dérobés au Louvre
Les malfaiteurs ont brisé deux vitrines et dérobé neuf pièces au total. L’une d’elles, la couronne de l’impératrice Eugénie (photo ci-dessous), aurait cependant été perdue pendant leur fuite. Elle a été retrouvée abîmée à proximité du musée.
Les précieuses pièces volées figurent dans les archives en ligne du Louvre. Leur valeur exacte reste difficile à estimer, affirment les experts. Mais au-delà de leur prix matériel, ces bijoux revêtent une immense valeur symbolique pour la France, car ils incarnent l’histoire du Second Empire et du faste impérial. Les voleurs sont toujours introuvables et les autorités françaises mènent une enquête à plein régime.
Voici la liste complète des trésors dérobés lors de ce vol spectaculaire:
Diadème des reines Marie-Amélie et Hortense
Collier de saphirs du même ensemble
Boucles d’oreilles en saphirs et diamants assortie
Collier d’émeraudes de l’impératrice Marie-Louise
Boucles d’oreilles d’émeraudes du même ensemble
Broche-reliquaire
Diadème de l’impératrice Eugénie
Broche en forme de nœud de l’impératrice Eugénie
Couronne de l’impératrice Eugénie
Ce bijou faisait partie du butin, mais a été abandonné et retrouvé endommagé non loin du Louvre.
(con, traduit et adapté de l'allemand par mbr)