Braquage au Louvre: Voici les 8 trésors «inestimables» volés

Voici les 8 trésors «inestimables» dérobés au Louvre

Le cambriolage du célèbre musée du Louvre, à Paris, a semé la stupeur dimanche. On sait désormais quels sont les huit joyaux que les voleurs – toujours en fuite – ont réussi à emporter.
20.10.2025, 09:2820.10.2025, 09:28

Les malfaiteurs ont brisé deux vitrines et dérobé neuf pièces au total. L’une d’elles, la couronne de l’impératrice Eugénie (photo ci-dessous), aurait cependant été perdue pendant leur fuite. Elle a été retrouvée abîmée à proximité du musée.

Un commando en fuite après le vol de bijoux historiques

Les précieuses pièces volées figurent dans les archives en ligne du Louvre. Leur valeur exacte reste difficile à estimer, affirment les experts. Mais au-delà de leur prix matériel, ces bijoux revêtent une immense valeur symbolique pour la France, car ils incarnent l’histoire du Second Empire et du faste impérial. Les voleurs sont toujours introuvables et les autorités françaises mènent une enquête à plein régime.

Voici la liste complète des trésors dérobés lors de ce vol spectaculaire:

Diadème des reines Marie-Amélie et HortenseCollier de saphirs du même ensembleBoucles d’oreilles en saphirs et diamants assortieCollier d’émeraudes de l’impératrice Marie-LouiseBoucles d’oreilles d’émeraudes du même ensembleBroche-reliquaireDiadème de l’impératrice EugénieBroche en forme de nœud de l’impératrice EugénieCouronne de l’impératrice Eugénie

Diadème des reines Marie-Amélie et Hortense

Diadem Louvre
Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Collier de saphirs du même ensemble

Kette Louvre
Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Boucles d’oreilles en saphirs et diamants assortie

Ohrringe Louvre
Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Collier d’émeraudes de l’impératrice Marie-Louise

Kette Louvre
Image: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Boucles d’oreilles d’émeraudes du même ensemble

Ohhrringe Louvre
Image: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Broche-reliquaire

Reliquien-Brosche Louvre
Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Diadème de l’impératrice Eugénie

Diadem Louvre
Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Broche en forme de nœud de l’impératrice Eugénie

Schleife Louvre
Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Couronne de l’impératrice Eugénie

Ce bijou faisait partie du butin, mais a été abandonné et retrouvé endommagé non loin du Louvre.

crown eugenie louvre
Image: x

(con, traduit et adapté de l'allemand par mbr)

L’article