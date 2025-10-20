Voici les 8 trésors «inestimables» dérobés au Louvre

Le cambriolage du célèbre musée du Louvre, à Paris, a semé la stupeur dimanche. On sait désormais quels sont les huit joyaux que les voleurs – toujours en fuite – ont réussi à emporter.

Les malfaiteurs ont brisé deux vitrines et dérobé neuf pièces au total. L’une d’elles, la couronne de l’impératrice Eugénie (photo ci-dessous), aurait cependant été perdue pendant leur fuite. Elle a été retrouvée abîmée à proximité du musée.

Les précieuses pièces volées figurent dans les archives en ligne du Louvre. Leur valeur exacte reste difficile à estimer, affirment les experts. Mais au-delà de leur prix matériel, ces bijoux revêtent une immense valeur symbolique pour la France, car ils incarnent l’histoire du Second Empire et du faste impérial. Les voleurs sont toujours introuvables et les autorités françaises mènent une enquête à plein régime.



Voici la liste complète des trésors dérobés lors de ce vol spectaculaire:

Diadème des reines Marie-Amélie et Hortense

Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Collier de saphirs du même ensemble

Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Boucles d’oreilles en saphirs et diamants assortie

Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Collier d’émeraudes de l’impératrice Marie-Louise

Image: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Boucles d’oreilles d’émeraudes du même ensemble

Image: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Broche-reliquaire

Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Diadème de l’impératrice Eugénie

Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Broche en forme de nœud de l’impératrice Eugénie

Image: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Couronne de l’impératrice Eugénie

Ce bijou faisait partie du butin, mais a été abandonné et retrouvé endommagé non loin du Louvre.

Image: x

(con, traduit et adapté de l'allemand par mbr)