France

Unesco: Macron plaide pour l'inscription des bistrots français

French President Emmanuel Macron eats a piece of the traditional Epiphany galette at the Elysee Palace in Paris, Monday, Jan. 5, 2026. (Benoit Tessier/Pool photo via AP) France Macron
Emmanuel Macron milite pour inscrire un «savoir-faire français» au patrimoine immatériel de l'Unesco.Keystone

Unesco: Macron plaide pour l'inscription d'un «savoir-faire français»

Le président de la République souhaite que les bistrots et cafés français soient inscrits au patrimoine immatériel de l'Unesco.
05.01.2026, 22:0005.01.2026, 22:00

Le président français Emmanuel Macron a plaidé lundi pour l'inscription des bistrots et cafés français au patrimoine immatériel de l'Unesco, au même titre que la baguette.

Lors de la traditionnelle remise de la galette de l'Epiphanie au palais présidentiel de l'Elysée, le chef d'Etat a déclaré:

«C'est le combat qu'on veut conduire (réd: à l'Unesco) parce que nos cafés (...) et nos bistrots sont aussi ceux qui vendent beaucoup de croissants, beaucoup de baguettes, des produits de tradition et qui sont aussi à l'avant-garde de ce savoir-faire français.»
Emmanuel Macron en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage

L'association des Bistrots et Cafés de France a lancé en 2024 une initiative pour faire inscrire ces lieux de convivialité au patrimoine de l'Unesco. «Les bistrots et cafés de France sont des passeurs du temps. Ils traversent les siècles et croisent les générations», souligne-t-elle sur son site.

La baguette, emblème dans le monde de la vie quotidienne des Français, a été inscrite en 2022 au Patrimoine immatériel de l'humanité. Ce patrimoine comprend les traditions orales, les arts du spectacle, les connaissances et le savoir-faire liés à la nature ou l'artisanat et les pratiques sociales. (sda/ats/afp)

