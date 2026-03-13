beau temps13°
Brésil

Jair Bolsonaro hospitalisé après un malaise en prison

L&#039;ex-président brésilien Jair Bolsonaro n&#039;a pas encore été incarcéré, mais il a été assigné à résidence (archives).
Jair Bolsonaro a «beaucoup vomi» selon son fils.Keystone

Jair Bolsonaro hospitalisé après un malaise en prison

L'ancien chef d'Etat brésilien s'est senti mal et a été conduit à l'hôpital. Son fils explique qu'il a «beaucoup vomi».
13.03.2026, 13:0813.03.2026, 13:08

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé vendredi après s’être senti mal dans la prison de Brasilia où il purge une peine pour tentative de coup d’État, a annoncé son fils Flavio Bolsonaro sur X.

Le sénateur et pré‑candidat à la présidence pour l'élection d’octobre a écrit:

«Mon père est en route pour l’hôpital, une fois de plus. Les premières informations indiquent qu'il s’est réveillé avec des frissons et a beaucoup vomi.»

Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour une tentative de coup d'Etat, souffre de problèmes de santé récurrents ayant nécessité de nombreuses hospitalisations, après avoir reçu un coup de couteau à l'abdomen lors d’un meeting électoral en 2018. (afp/svp)

