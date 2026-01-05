assez ensoleillé-3°
DE | FR
burger
International
Suisse

Emmanuel Macron en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage

Emmanuel Macron en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage

epa12596605 France&#039;s President Emmanuel Macron reacts as he attends the inauguration of the new extension of the Baumettes 3 penitentiary centre as part of his visit to Marseille, France, 16 Dece ...
Emmanuel Macron.Keystone
Après l’incendie meurtrier de Crans-Montana, Emmanuel Macron se rendra en Suisse pour honorer la mémoire des victimes, dont plusieurs Français.
05.01.2026, 11:5405.01.2026, 11:54

Le président français Emmanuel Macron se rendra en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, a annoncé lundi le gouvernement. Plusieurs Français figurent parmi les victimes du drame. Ce dernier a fait 40 morts et 119 blessés.

Le président de la République sera accompagné par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Haddad, a annoncé lundi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l'issue du Conseil des ministres. (jahs/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Instruction pénale ouverte envers les gérants du Constellation
13
Instruction pénale ouverte envers les gérants du Constellation
de Team watson
Le message de Mauro Poggia sur Crans-Montana indigne
1
Le message de Mauro Poggia sur Crans-Montana indigne
de Antoine Menusier
«Crans-Montana aura sans doute besoin d’un bouc émissaire»
«Crans-Montana aura sans doute besoin d’un bouc émissaire»
de Fred Valet
Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»
Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»
«Avec la chaleur, un corps peut se mêler à un autre»: un médecin décrit
«Avec la chaleur, un corps peut se mêler à un autre»: un médecin décrit
de Marine Brunner
Des victimes «ecrasées, étouffées»: «c'est quelque chose de terrible»
Des victimes «ecrasées, étouffées»: «c'est quelque chose de terrible»
Thèmes
L'hommage vibrant aux victimes à Crans-Montana
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
A Caracas, il reste une odeur de brûlé
Après l'intervention des Etats-Unis et l'arrestation du président Nicolas Maduro, dans la capitale du Venezuela, samedi, régnait le silence. Reportage.
Un silence presque sépulcral et une odeur de brûlé ont envahi samedi Caracas, la capitale du Venezuela, après les frappes nocturnes américaines qui ont secoué la capitale et conduit à la capture du président Nicolas Maduro.
L’article