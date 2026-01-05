Emmanuel Macron en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage
Après l’incendie meurtrier de Crans-Montana, Emmanuel Macron se rendra en Suisse pour honorer la mémoire des victimes, dont plusieurs Français.
Le président français Emmanuel Macron se rendra en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, a annoncé lundi le gouvernement. Plusieurs Français figurent parmi les victimes du drame. Ce dernier a fait 40 morts et 119 blessés.
Le président de la République sera accompagné par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Haddad, a annoncé lundi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l'issue du Conseil des ministres. (jahs/ats)
