Michel Barnier annonce sa candidature à la présidentielle 2022

La justice, vieille compagne, se retourne contre la star Dupond-Moretti

Le célèbre avocat français Eric Dupond-Moretti, surnommé «acquittator», aujourd'hui ministre de la Justice, pourrait être mis en examen le 16 juillet pour prise illégale d'intérêts. Portrait d'un géant peut-être pas si solide que cela.

Eric Dupond-Moretti n’est pas mort, et ce n’est pas une mise en examen, le 16 juillet, pour avoir possiblement confondu ses intérêts avec ceux de l’Etat, qui l’enverrait au tapis. On n’imagine pas cet homme couché. On ne le voit que debout, à jamais sur ses deux pieds, tel l’imposant Balzac statufié par Rodin, même si, il y a tout juste un an, il asseyait sa masse derrière l’un des bureaux les plus prestigieux de la République, celui du ministère de la justice, Place …