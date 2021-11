La situation est de plus en plus tendue dans la majorité des Antilles et plus particulièrement en Guadeloupe où une bonne partie de la population refuse de se faire immuniser. Image: AP

La Guadeloupe est sous couvre-feu (et ce n'est pas lié à une flambée des cas)

Depuis plusieurs jours, l'archipel français est en proie à une escalade de violence de la part des opposants aux mesures Covid. Pour tenter d'apaiser les tensions, un couvre-feu a été instauré dès vendredi et devrait durer, au moins, jusqu'à mardi.

La grogne guadeloupéenne fait rage depuis vendredi 19 novembre. Les mouvements sociaux et les nombreux actes de vandalismes ont conduit l'Etat à imposer dans l'archipel française un couvre-feu du 19 au 23 novembre au moins, entre 18 et cinq heures.



Les tensions trouvent pour point de départ une mobilisation contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19 annoncée une semaine plus tôt.

L'obligation vaccinale qui fait «déborder le vase»

Alors que la révolte anti-pass et antivax était menée dimanche 14 novembre par un collectif d’organisations syndicales et citoyennes, celle-ci a très rapidement été octroyée par de violents émeutiers, apprend-t-on dans Le Parisien. Dès lors, sur les routes, des barrages ont été construits, l'accès aux hôpitaux a été bloqué et des magasins ont été pillés rapportent le média.

«Il y a beaucoup de jeunes en colère par rapport à la situation de la Guadeloupe. L’obligation vaccinale, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase» Maïté M’Toumo, secrétaire générale de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe 20 minutes

La nuit de jeudi à vendredi ayant été marquée par d'extrêmes violences, les écoles ont dû fermer. Pour essayer de maîtriser les incendies intentionnels, la vente d’essence en jerrican a par ailleurs été interdite.

Des blessures «inacceptables»

Les forces de l'ordre ont également été attaquées, a indiqué le commandement de la gendarmerie qui rapporte «4 ou 5 gendarmes blessés». Des blessures, selon lui, «légères, mais quand même inacceptables». Depuis jeudi soir, 200 policiers et gendarmes ont été ajoutés en renfort.

Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, a, de son côté, annoncé l’ouverture de deux enquêtes pour «dégradation par incendie en bande organisée et vols avec dégradation en bande organisée», rapporte 20 Minutes.

La situation est de plus en plus tendue dans la majorité des Antilles et plus particulièrement en Guadeloupe où une bonne partie de la population refuse de se faire immuniser. Selon les chiffres du Temps dévoilés le lundi 22 novembre, l'archipel compte, à ce jour, 40,3% de la population complètement vaccinée. C'est moitié moins qu’en métropole française. (mndl)