A Paris, plus de 300 migrants occupent un bâtiment vide «voué à la destruction»

«La constitution de ce squat est illégale et n'est pas adaptée pour héberger des personnes au regard de l'état du bâtiment et de l'absence d'électricité»

La PP, précisant qu'une centaine de femmes et d'enfants se trouvaient sur place, souligne de son côté:

«Les habitant.e.s s'engagent à maintenir la propreté des lieux et à assurer une occupation calme dans le respect du voisinage», a indiqué United Migrants.

«Ces 400 personnes sont sans domicile. Elles ont déjà épuisé les solutions temporaires de logement (...). Afin d'éviter de dormir une énième fois à la rue avec tous les dangers et difficultés que cela entraîne, elles ont décidé d'occuper ce lieu»

Quelque 300 à 400 personnes immigrées sans-abri occupent un bâtiment vide de Gentilly (Val-de-Marne), en banlieue parisienne, et plusieurs dizaines d'entre elles se sont retranchées sur le toit pour éviter leur expulsion du lieu, a appris l'AFP dimanche auprès d'associations.

«Les habitants s'engagent à maintenir la propreté des lieux et à assurer une occupation calme dans le respect du voisinage», a indiqué United Migrants (image d'illustration). Image: sda

