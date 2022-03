Les opposants au pass vaccinal (ici, le «convoi de la liberté», le 12 février 2022) peuvent se réjouir: le certificat ne sera plus obligatoire dans la plupart des lieux publics à partir de lundi. image:keystone

La France lève les mesures Covid, voici ce qui change dès aujourd'hui

Après de nombreux pays européens, la France retrouve à son tour un semblant de normalité. Lundi 14 mars, la plupart des mesures sanitaires sont allégées. On vous fait l'état des lieux.

Après deux ans à vivre au rythme des confinements, du durcissement et de l'allègement des restrictions, les Français vont (enfin) pouvoir leur dire adieu à leur tour. Les indicateurs les plus importants sont au vert. Malgré un nombre de contaminations qui repart à la hausse, Jean Castex a exclu de «changer de stratégie». D'autant que la charge dans les hôpitaux continue à baisser.

Ainsi qu'annoncé par le Premier ministre le 3 mars dernier, «une nouvelle phase d'allègement des mesures sanitaires» commence ce lundi. Voici lesquelles.👇

Fin du «pass vaccinal»

Le pass vaccinal ne sera plus exigé à l'entrée des lieux publics, tels que les restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées, stades, foires et salons.

Le pass sanitaire (qui atteste d'une vaccination complète, du résultat d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement) demeure par contre obligatoire pour pénétrer dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Fin du port du masque à l'intérieur

Autre allègement notable: le masque tombe dans la plupart des lieux publics fermés! Il ne sera plus requis dans les lieux clos comme les commerces, les administrations et les services publics.

Comme en Suisse, le port du masque restera cependant nécessaire dans les transports publics, ainsi que dans les établissements de santé.

4e dose aux plus de 80 ans

Pour mieux protéger et «accompagner les personnes les plus vulnérables» dans ce retour à une relative liberté, Jean Castex a annoncé samedi, dans une interview au Parisien, l'ouverture de la quatrième dose de vaccin pour les plus de 80 ans, confrontés à une «perte progressive de leur immunité».

De ce fait, ce lundi, toutes celles ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois pourront aller se faire administrer une nouvelle dose.

Fin du protocole sanitaire en entreprise

Dès lundi, le protocole sanitaire sera aussi levé en entreprise. Ce qui implique:

La fin du port du masque obligatoire dans les bureaux.

La fin de la distanciation entre les salariés dans les locaux, ainsi qu'à la cafétéria et dans les lieux de restaurant.

Ce sont les entreprises et elles seules qui désormais détermineront (ou pas) leurs stratégies de protection des employés.

Allègement du protocole sanitaire dans les écoles

Les plus jeunes auront aussi droit à un retour quasi-complet à l'école «d'avant». Le protocole sanitaire passe du« niveau 2» au «niveau 1», ce qui induit:

La fin du port du masque obligatoire dans les classes, à tous les nouveaux, même si les «brassages» trop importants d'élèves doivent être évités dans la mesure du possible.

La fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives, donc la reprise des sports de contacts et les activités en piscine.

Des changements dans le protocole de cas contacts, dont vous pouvez retrouver tout le détail sur Franceinter.

Le masque reste recommandé pour les élèves ou les enseignants fragiles, et ceux qui le souhaitent. (mbr)