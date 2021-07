International

France

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti visé par une enquête



Image: EPA REUTERS POOL

Une convocation a été remise au garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, dans le cadre d'une enquête pour des possibles conflits d'intérêts.

Le ministre français de la Justice Eric Dupond-Moretti est convoqué le 16 juillet pour être mis en examen, a indiqué, lundi, une source proche du dossier. Il est visé par une enquête sur de possibles conflits d'intérêts.

Eric Dupond-Moretti doit être entendu par les magistrats de la Cour de justice de la République (CJR). C'est la seule juridiction en France à pouvoir juger les membres du gouvernement pour les actes délictueux ou criminels commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Un des téléphones d'Eric Dupond-Moretti a été saisi

La convocation a été remise au garde des Sceaux, jeudi dernier, en marge d'une perquisition rarissime menée au ministère de la Justice dans le cadre de cette enquête, selon la source proche du dossier. Les trois magistrats de la CJR ont perquisitionné jeudi pendant quinze heures les locaux du ministère de la justice.

Un des téléphones du garde des Sceaux a été saisi à cette occasion, et le contenu des boîtes mails de plusieurs de ses collaborateurs a été «aspiré», selon une autre source proche du dossier.

Plaintes de l'association d'Anticor

L'enquête pour «prise illégale d'intérêts» avait été ouverte en janvier, après des plaintes de trois syndicats de magistrats et de l'association Anticor. Ils accusent Eric Dupond-Moretti d'avoir profité de ses fonctions de ministre de la Justice pour intervenir dans des dossiers pour lesquels il était auparavant avocat.

Les magistrats de la Cour de justice de la République veulent entendre Eric #DupondMoretti dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour «prise illégale d’intérêts» à la suite des plaintes d'Anticor et de trois syndicats de magistrats. https://t.co/uLmKlsjFUt — Anticor (@anticor_org) July 5, 2021

«Acquittator» se dit serein

Dans le journal du Dimanche (JDD), Eric Dupond-Moretti, 60 ans, s'était dit «extrêmement serein». Il a dénoncé une manoeuvre de ces syndicats pour «obtenir un nouveau garde des Sceaux».

«Je suis extrêmement serein» journal du dimanche

Avocat médiatique et clivant, habitué des plateaux télé et même des planches de théâtre où il a commencé à jouer en 2019, Eric Dupond-Moretti était probablement le pénaliste le plus connu du grand public. Avec sa «grande gueule», sa carrure et sa voix intimidantes, il a arraché 140 acquittements et gagné un surnom: «acquittator».

Père de deux enfants, en couple avec la chanteuse canadienne Isabelle Boulay, ce gros fumeur était devenu, il y a près d'un an, garde des Sceaux, contre toute attente. (ats)

