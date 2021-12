Image: EPA

YouTube veut bannir la vidéo de Zemmour et celui-ci s'en frotte les mains

YouTube est sur le point de trancher sur le sort de la fameuse vidéo d'Eric Zemmour annonçant sa candidature à la présidentielle. En tout cas, il devient de plus en plus difficile d'y accéder.

Le clip de campagne du candidat d'extrême droite Eric Zemmour n'en a peut-être plus pour très longtemps à vivre sur la plateforme de vidéos. Mercredi soir, les équipes de YouTube ont confirmé à BFMTV qu'ils étaient en train de statuer sur la question.

En effet, suite à la diffusion mardi de la vidéo du plus médiatique polémiste de France et de Navarre, plusieurs signalements ont dénoncé le non-respect du droit d'auteur. Plusieurs médias et personnalités ont menacé de porter plainte contre le candidat après l'utilisation d'images non autorisées par les ayants droit.

La plateforme examine actuellement ces signalements pour décider d'un retrait ou non de la vidéo.

En tout cas, son accès se corse

Quoi qu'il en soit, l'hébergeur américain ne rend pas le visionnement du clip très aisé. Jeudi matin, il fallait passer trois étapes de mise en garde avant d'y accéder:

De une...

Et de deux...

Et de trois!

Une démarche stratégique ?

Selon certains observateurs, il n'est pas impossible que l'utilisation frauduleuse des images par Zemmour s'inscrive directement dans une stratégie. C'est en tout cas l'avis du professeur Philippe Moreau-Chevrolet, interviewé par Yahoo Actualités:

«Même s'il est censuré, le clip continuera d'être diffusé, sous le manteau, et deviendra le clip sulfureux de la campagne. Donc c'est un très bon coup de pub pour Eric Zemmour, qui pourra crier à la censure, se victimiser, et faire croire qu'il est le candidat que l'on veut faire taire, avec ses propos habituels sur les médias et les élites qui le haïssent». Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication et professeur de communication politique à Sciences Po.

D'ailleurs, plusieurs internautes ont déjà commencé à crier à la censure sur les réseaux sociaux.