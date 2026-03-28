Accident de bus mortel en Savoie

Une touriste israélienne de 12 ans est décédée après qu’un bus a quitté la route dans la station des Les Belleville, en France.

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L’accident, survenu de nuit, a également fait plusieurs blessés légers parmi les passagers. Keystone

Une jeune touriste israélienne de 12 ans est décédée dans l'accident d'un bus à la station des Belleville, en Savoie, dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué la préfecture du département.

Quatorze autres personnes, toutes de nationalité israélienne, se trouvaient à bord du véhicule qui a dévalé en marche arrière un terrain pentu sur plusieurs mètres avant de se coucher. Légèrement blessés, ils ont été pris en charge par les secours, dont deux évacués à l'hôpital d'Albertville, selon Bruno Charlot, sous-préfet de la ville. L'accident est survenu peu avant 01H00 du matin alors que le groupe quittait son hôtel pour aller à l'aéroport. (dal/mla/chp/spi/afp)