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Accident de bus mortel en Savoie

Accident de bus mortel en Savoie

Une touriste israélienne de 12 ans est décédée après qu’un bus a quitté la route dans la station des Les Belleville, en France.
28.03.2026, 08:2928.03.2026, 08:29
Police officers stand near people gathered to pay a tribute to far-right student, Quentin Deranque, 23, who died in Lyon from a street beating during clashes between far-left and far-right militants, ...
L’accident, survenu de nuit, a également fait plusieurs blessés légers parmi les passagers.Keystone

Une jeune touriste israélienne de 12 ans est décédée dans l'accident d'un bus à la station des Belleville, en Savoie, dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué la préfecture du département.

Quatorze autres personnes, toutes de nationalité israélienne, se trouvaient à bord du véhicule qui a dévalé en marche arrière un terrain pentu sur plusieurs mètres avant de se coucher. Légèrement blessés, ils ont été pris en charge par les secours, dont deux évacués à l'hôpital d'Albertville, selon Bruno Charlot, sous-préfet de la ville. L'accident est survenu peu avant 01H00 du matin alors que le groupe quittait son hôtel pour aller à l'aéroport. (dal/mla/chp/spi/afp)

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