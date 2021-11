Ça vous choque, vous? Pourtant, on voulait pousser la modernisation plus loin!

À l'origine, le premier ministre Edouard Philippe avait lancé un concours international pour reconstruire le toit et la flèche détruits, éventuellement avec un design moderne. La porte ouvertes à des propositions architecturales assez... fantaisistes, dont l'une comprenait même une piscine. Le concours a été finalement abandonné et la flèche, le toit et les poutres en bois médiévales seront reconstruits aussi fidèlement que possible, selon les plans originaux.