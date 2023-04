Post Instagram Kev Adams faisant la promotion du film Plush

Kev Adams accusé d'avoir promu «une arnaque» à 1,5 millions d'euros

Le film d'animation Plush, qui avait lancé un financement participatif, devait voir le jour en 2023. Aujourd'hui, les 700 investisseurs ont perdu la quasi totalité de leur mise, soit 1,5 millions de francs, comme le révèle une enquête de Mediapart.

Plus de «International»

«Y'a Dadou qui dit, nous allons ruiner des jeunes gens. Mais non frérot, on ne va ruiner personne!». Ces paroles sont celles de l'humoriste et comédien Kev Adams, dans une vidéo postée sur son compte Instagram le 14 mai 2022. L'humoriste faisait la promotion d'un projet de film appelé Plush accompagné d'un homme déguisé en peluche géante. L'objectif était de récolter 60 millions d'euros pour réaliser un film d'animation avec des célébrités comme Audrey Lamy ou Gérard Darmon annoncées au casting voix. Mais sous les airs bon enfant de la vidéo se cache un fiasco financier révélé par le site d'actualité français Mediapart.

Belles promesses

Pour récolter ces millions, Kev Adams et l'homme déguisé en peluche proposent 50 000 images des nounours du film, à 1250 euros pièces. Ces images s'avèrent être en fait des NFT, des certificats numériques de propriétés en cryptomonnaie.

«Ces NFT vous permettent d’être coproducteur du film» Kev Adams

En échange de leur investissement, les acheteurs de NFT plush pourront participer au film en tant que coproducteur. Acheter un NFT de nounours permettrait d’être crédité au générique, de voter sur le scénario du film et même de récupérer une partie des bénéfices de l’œuvre.

«En moyenne, vous ferez du six à sept fois ce que vous mettez en vingt-quatre mois. Ce qui est énormissime, quand vous y pensez!» Homme déguisé en peluche

Le mystèrieux homme déguisé et Kev Adams expliquent que le film ne pourra être produit si les 50 000 NFT ne sont pas vendus. Si le porjet tombe à l'eau, ces acheteurs de NFT garderont toujours leur image ou oeuvre d'art digital.

Monsieur nounours interdit de casino

Selon Mediapart, l'homme mystérieux est Fabien Tref, unhomme d'affaires français âgé de 44 ans qui a investi dans les cryptomonnaies. Il dirige la société Illuminart qui porte le projet du film Plush. Toujours selon Mediapart, Fabien Tref est intriguant, car il s'agit d'un gros joueur de poker et a été interdit de casino à cause de ses mises jugées trop élevées. Cet homme qui est l'ami de Kev Adams, a aussi financé en juillet 2020 le somptueux anniversaire de l'acteur, mais a des fréquentations comme Marc Blata, ancien candidat de téléréalité déjà épinglé par une précédente enquête pour plusieurs d’affaires d’escroqueries présumées. Dans un communiqué public, de Fabien Tref dément toute suspicion d'arnaque et assure avoir lui-même perdu de l'argent dans l'échec de ce projet, qu'il impute à l'effondrement des cryptomonnaies.

Les investisseurs du projet Plush se sentent aujourd'hui trompés - non seulement ils n'ont pas été remboursés, mais la société Illuminart qui portait le projet ne répond plus. Wylem, un acheteur interrogé par Mediapart, explique qu'il n'a reçu qu'un T-shirt publicitaire avec le logo du film pour son investissement de plusieurs milliers d'euros.

«Aujourd’hui, on peut dire que j’ai payé 2 250 euros pour un tee-shirt. C’est le tee-shirt le plus cher de ma collection» Wylem acheteur de NFT pour financer le film «Plush»

(cru)