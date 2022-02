Deux semaines plus tard, le 16 février, plusieurs règles limitant la vie sociale et culturelle seront à leur tour abandonnées:

Tout comme le port du masque à l'extérieur, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé. Cette mesure, accompagnée de contrôles et de sanctions, était en vigueur depuis le 27 décembre.

Monstre bataille de boules de neige à New York après le passage du blizzard

Des photos et des vidéos montrent les conséquences de la tempête de neige dans certains Etats du nord-est. Si à Boston, on pellette pour dégager sa voiture, à New York, on fait mumuse.

Tout le nord-est des Etats-Unis a été touché. A Boston, on a relevé 60 centimètres en 24 heures. La neige a également recouvert New York, Rhode Island et le Connecticut. La tempête s'est décalée vers l'est du Canada dimanche 30 janvier.