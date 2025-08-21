pluie modérée16°
DE | FR
burger
International
Santé

L'abus de chocolat a un effet néfaste insoupçonné sur votre santé

L'abus de chocolat a un effet néfaste insoupçonné sur votre santé

Le chocolat contient une quantité «non négligeable» de cadmium, un métal lourd aux effets nocifs pour la santé, d&#039;où l&#039;importance de modérer sa consommation, en particulier chez les enfants.
Les enfants atteints la valeur limite particulièrement rapidement.Image: Moment RF
Selon l'association française de défense des consommateurs, le chocolat contient une quantité «non négligeable» de cadmium, un métal lourd aux effets nocifs pour la santé. Elle préconise de modérer sa consommation, en particulier chez les enfants.
21.08.2025, 06:5321.08.2025, 06:53
Plus de «International»

Déguster dans la même journée deux biscuits fourrés Bjorg, un bol de Chocapic et une tasse de chocolat chaud Poulain apporte à un enfant de 10 ans «près de la moitié de la dose maximale quotidienne de cadmium» à partir de laquelle un risque sanitaire est possible, prévient l'UFC-Que Choisir

La limite est atteinte plus vite qu'on ne le pense.
La limite est atteinte plus vite qu'on ne le pense.image: bjorg

La valeur toxicologique de référence (VTR) de ce métal qui s'accumule dans l'organisme et expose à un risque accru de pathologies cardiovasculaires et de cancer a été fixée à «0,35 microgramme de cadmium par kilogramme de poids corporel par jour» par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Encore plus dans le chocolat bio

Au début juin, des médecins libéraux avaient alerté sur la contamination massive des Français – principalement les enfants et les femmes – au cadmium via des engrais phosphatés utilisés en agriculture, qui se retrouvent notamment dans les céréales du petit déjeuner, le pain ou les pommes de terre.

Si les produits cacaotés mentionnés dans l'enquête d'UFC-Que Choisir respectent la teneur maximale réglementaire en cadmium d'après l'analyse réalisée par un laboratoire indépendant pour l'association en 2022, celle-ci explique à l'AFP que:

«Les consommateurs peuvent malgré tout dépasser la dose journalière tolérable en consommant plusieurs produits contenant du cadmium dans une même journée»
UFC-Que Choisir

Selon l'enquête, une portion de 50 grammes de biscuits Bjorg fourrés au chocolat noir représente 20% de cette valeur toxicologique de référence chez un enfant, contre 8% pour un adulte. Cette part atteint 11% chez l'enfant et 5% chez l'adulte pour une portion de 46 grammes de Chocapic ou encore 17% et 7% pour 13,5 grammes de chocolat en poudre Poulain grand arôme intense 70% de cacao.

Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition

L'UFC-Que Choisir pointe la présence encore plus forte du cadmium dans le chocolat biologique et suggère de privilégier les tablettes biologiques «dont les fèves ne sont pas importées d'Amérique latine», car le cadmium est très présent naturellement dans certaines zones de production de cette région. (mbr/ats)

Et voici d'autres articles sur la santé, par ici!

«Le problème est encore là»: ils veulent augmenter les taxes sur l'alcool
de Alberto Silini
Il incite les Suisses à «chauffer leurs testicules»
de Alyssa Garcia
«Trop de médecins s'en fichent»: le Covid a brisé la vie de ces enfants
de Alberto Silini
3
«Ai-je le cerveau plein de plastique?»: une nouvelle étude inquiète
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Ce qui vous attend au cinéma en août
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
Des changements «abrupts» sont en cours dans l'Antarctique
L'Antarctique semble soumis à une série de changements «abrupts» qui se renforcent mutuellement, aux conséquences potentiellement catastrophiques pour le monde entier, alertent des chercheurs dans une étude publiée mercredi dans la revue Nature.
Les scientifiques, pour la plupart basés en Australie, soulignent «l'émergence de preuves de changements rapides» dans l'environnement antarctique: recul de la banquise, ralentissement d'un courant océanique, fonte de la calotte glaciaire et menaces pour certaines espèces comme les manchots empereurs.
L’article