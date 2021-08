International

France

Qui est Zara Rutherford, pilote d'avion à seulement 19 ans?



Cette pilote de 19 ans tente le tour de monde en solitaire

Zara Rutherford a un rêve: devenir la plus jeune femme à boucler le tour du monde en solitaire en avion de sport. Elle doit décoller ce mercredi depuis Bruxelles. Portrait.

A toute juste 19 ans, Zara Rutherford, voit les choses en grand. Cette Belgo-britannique veut détrôner Shaesta Wai qui détient le record de plus jeune femme à avoir fait le tour du monde en solitaire à bord d'un avion de sport. L'Américaine avait alors 30 ans.

Plus de 50 pays survolés

La pilote débutera son voyage en solo ce mercredi 18 août, depuis Bruxelles. Elle survolera plus de 50 pays et parcourra quelques 27 685 milles nautiques, c'est-à-dire-plus de 51 000 kilomètres. Les cinq continents seront survolés.

Elle volera d’abord au-dessus du Royaume-Uni, puis gagnera le Groenland, avant d'atteindre l’océan Atlantique, de rejoindre l’Amérique du Sud puis l’Alaska, de survoler le Pacifique et de gagner l’Asie du Sud, avant de revenir en Europe.

Une famille de pilotes

La passion de la jeune femme lui vient de son père, un ancien pilote de l’armée britannique. Ainsi, elle commence à s’entraîner à 14 ans pour passer son brevet.

Sur Instagram, la jeune femme raconte ses préparatifs pour le jour J. Ici, on la voit s'entraîner à sortir d'un avion, immergé dans l'eau. 👇

Un message pour les femmes

A travers cet exploit, Zara Rutherford veut encourager les jeunes filles et les femmes à faire carrières dans le domaine de l'aviation. Une industrie encore souvent dominée par les hommes.

Seuls 5% des pilotes professionnels sont des femmes. C'est un nombre extrêmement faible étant donné que ce sont des carrières incroyables avec de merveilleuses opportunités.

Elle espère aussi aller à l'université pour étudier l'informatique et l'ingénierie informatique (elle adore coder). En plus de réussir son tour du monde, elle rêve de devenir astronaute. Et pendant son temps libre (oui, parce qu'il lui en reste encore), elle gère une petite entreprise de baskets. La preuve en image. 👇

