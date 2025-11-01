Keystone

On en sait plus sur les suspects du casse du Louvre

Le tribunal judiciaire de Paris ne chôme pas, ce samedi: des suspects arrêtés pour le cambriolage du Louvre passent devant les magistrats. On en sait plus sur deux d'entre eux.



Des défèrements de suspects ayant été interpellés mercredi dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, dont le butin a été estimé à 88 millions d'euros, étaient en cours samedi devant des magistrats du tribunal judiciaire de Paris.



«Il y a des défèrements sur commission rogatoire», a-t-il simplement indiqué, sans préciser le nombre de suspects déférés.

Pour le contexte, dans le système judiciaire français, un «défèrement» signifie la présentation d'un suspect devant un juge ou un procureur à l'issue de sa garde à vue. Le magistrat décide alors des suites à donner: mise en examen (équivalent de la mise en accusation en Suisse), placement en détention provisoire, ou remise en liberté sous conditions.

Et l'élément rogatoire veut quant à lui dire que les suspects sont présentés à un juge d'instruction (et non au procureur directement). C'est signe que l'affaire est instruite dans le cadre d'une information judiciaire — la procédure utilisée pour les affaires graves et compliquées.

On en sait plus sur deux hommes

Cinq nouvelles interpellations liées à ce cambriolage spectaculaire avaient été annoncées jeudi matin par la procureure de Paris Laure Beccuau qui avait précisé que les bijoux volés restaient introuvables.



Ces nouvelles interpellations se sont ajoutées à celles de deux trentenaires arrêtés il y a une semaine et qui sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes sur place.



Ces deux habitants d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), âgés de 34 et 39 ans, ont été mis en examen et placés en détention provisoire mercredi soir.



En garde à vue, ces deux hommes — un arrêté à l'aéroport de Roissy alors qu'il tentait de rejoindre l'Algérie, l'autre à Aubervilliers — «se sont livrés à des déclarations (...) minimalistes par rapport à ce qui nous paraît être démontré par le dossier», avait indiqué Laure Beccuau.

Parmi les nouveaux interpellés se trouve un autre membre présumé du commando ayant commis le 19 octobre en moins de huit minutes ce casse qui a fait le tour de la planète, avait précisé la procureure. «Des traces ADN» le lient au vol, avait-elle noté.

Traces ADN et vidéosurveillance

Les autres personnes interpellées «peuvent éventuellement nous renseigner sur le déroulement de ces faits», avait éclairé la procureure, sans vouloir en dire plus sur leur profil.

Ces nouvelles interpellations «n'ont pas été du tout liées aux déclarations» des deux mis en examen, mais «à d'autres éléments dont nous disposons au dossier», les traces ADN, la vidéosurveillance ou encore l'examen de la téléphonie, avait-elle ajouté.

Les nouvelles interpellations ont eu lieu à Paris et dans son agglomération, notamment en Seine-Saint-Denis, avait-elle indiqué.

Les bijoux toujours disparus dans la nature

Beccuau avait souligné sa «détermination», comme celle de la centaine d'enquêteurs mobilisés, à retrouver le butin et l'ensemble des malfaiteurs impliqués.

Concernant les bijoux, la procureure avait expliqué que l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) explorait «un certain nombre de marchés parallèles» car ce n'est vraisemblablement pas sur le marché légal des oeuvres d'art qu'ils surgiront.



Parmi les hypothèses des enquêteurs: celle que ces joyaux puissent «être une marchandise de blanchiment, voire de négociation dans le milieu», a-t-elle pointé.

Sécurité préhistorique?

L'affaire a provoqué des débats-fleuves sur la sécurité du Louvre, musée d'art le plus visité du monde.

La ministre de la Culture Rachida Dati a dévoilé vendredi les premières conclusions de l'enquête de l'Inspection générale des affaires culturelles, avec un bilan très critique:

«Une sous-estimation chronique, structurelle, du risque intrusion et vol»

Par le Louvre, «un sous-équipement des dispositifs de sécurité», une gouvernance «pas adaptée» et des protocoles de réaction aux vols et intrusions «totalement obsolètes».

«On ne peut pas continuer comme ça»

A martelé Rachida Dati. Le jour du casse, les quatre malfaiteurs avaient pu garer un camion-élévateur au pied du musée, permettant à deux d'entre eux de se hisser avec une nacelle jusqu'à la galerie d'Apollon où sont conservés les joyaux de la Couronne.

Tout en réaffirmant que les dispositifs de sécurité à l'intérieur du Louvre avaient fonctionné, Dati a annoncé des mesures pour répondre à une «faille sécuritaire majeure» à l'extérieur du musée.

«Nous allons mettre des dispositifs anti-voiture-béliers, anti-intrusion»

A-t-elle annoncé, assurant que ces nouvelles installations seraient en place «avant la fin de l'année».

dg/afp