Nouvelles interpellations autour du cambriolage du Louvre

Cinq personnes ont été interpellées, dont un principal suspect, ont eu lieu dans le cadre de l'enquête sur le casse du musée parisien.

Cinq nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la Planète, a annoncé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL.

«L'un d'entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs, on l'avait dans le viseur», a précisé la procureure, ajoutant que les bijoux, estimés à 88 millions d'euros, n'ont pas encore été retrouvés. (jzs/afp)

