en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
France

Nouvelles interpellations autour du cambriolage du Louvre

Visitors queue to enter the Louvre museum three days after historic jewels were stolen in a daring daylight heist, Wednesday, Oct. 22, 2025 in Paris. (AP Photo/Thibault Camus) France Louvre
Le butin du casse du Louvre est estimé à 88 millions d'euros.Keystone

Nouvelles interpellations autour du cambriolage du Louvre

Cinq personnes ont été interpellées, dont un principal suspect, ont eu lieu dans le cadre de l'enquête sur le casse du musée parisien.
30.10.2025, 08:4730.10.2025, 08:47

Cinq nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la Planète, a annoncé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL.

epa12070688 Paris public prosecutor Laure Beccuau speaks during a press conference following the recent wave of attacks on French prisons, at the courthouse in Paris, France, 03 May 2025. The French g ...
Laure BeccuauKeystone

«L'un d'entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs, on l'avait dans le viseur», a précisé la procureure, ajoutant que les bijoux, estimés à 88 millions d'euros, n'ont pas encore été retrouvés. (jzs/afp)

Développement suit

L'actu internationale jour et nuit
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
de Alexandre Cudré
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
de Niels Anner, copenhague
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
de Lea Maurer
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
2
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
de Renzo Ruf, Washington
Thèmes
Aux États-Unis, un ours cambriole une maison pour voler des lasagnes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
Voici pourquoi le suspense électoral est total aux Pays-Bas
Les Néerlandais votent dans un scrutin où l’extrême droite de Geert Wilders pourrait créer la surprise.
Les bureaux de vote ont ouvert tôt mercredi aux Pays-Bas pour des élections législatives anticipées, qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe.
L’article