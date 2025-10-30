Nouvelles interpellations autour du cambriolage du Louvre
Cinq personnes ont été interpellées, dont un principal suspect, ont eu lieu dans le cadre de l'enquête sur le casse du musée parisien.
Cinq nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la Planète, a annoncé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL.
«L'un d'entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs, on l'avait dans le viseur», a précisé la procureure, ajoutant que les bijoux, estimés à 88 millions d'euros, n'ont pas encore été retrouvés. (jzs/afp)
Développement suit
L'actu internationale jour et nuit
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
de Alexandre Cudré
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
de Niels Anner, copenhague
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
de Lea Maurer
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
de Renzo Ruf, Washington