Le rappeur Kaaris encore en garde à vue pour violences conjugales

Le rival de Booba a été placé en garde à vue, en Essonne, mercredi, pour des faits de violences sur son ex-femme. C'est la deuxième fois en deux mois.

Kaaris a été placé en garde à vue, mercredi matin, en Essonne. Le rappeur de 42 ans est visé par une enquête pour violences conjugales par son ex-compagne qui l'a accusé de ces faits le 19 janvier 2021. Dans le cadre d'une enquête pour violation de domicile et dégradation, cette dernière a également été placée en garde à vue, révèle Le Parisien.

Selon ses avocats, l'homme qui conteste les accusations de celle avec qui il a un enfant, est «serein». Notamment car «son accusatrice a été placée en garde à vue, ce qui n’est pas anodin», ont-ils déclaré.

Les avocats du rappeur l'accusent l'ex-compagne de s'être «introduite» chez leur client «illégalement en escaladant un mur», d'avoir «dégradé son véhicule" et de s'être "jetée sur lui pour l'agresser», précise BFMTV.

Une autre garde à vue

Okou Gnakouri, de son vrai nom, avait déjà été placé en garde à vue le 28 septembre dernier pour le même type d'accusation. Il était ressorti libre, sans poursuite.

En octobre 2018, le rappeur révélé par l'album Or noir (2013) avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis après une rixe avec Booba et son entourage à l’aéroport d’Orly survenue deux mois plus tôt.