RSF demande une protection policière pour une journaliste bretonne



Sale temps pour les journalistes en Bretagne

Reporters sans frontières (RSF) et Morgan Large ont adressé une plainte au procureur de la République de Saint-Brieuc (Bretagne) pour qu’une enquête soit ouverte après sa mise en danger.

Difficile de faire du journalisme d’investigation en terre armoricaine. Reporters sans frontières a annoncé mardi avoir déposé une plainte et envoyé une demande de protection policière pour Morgan Large. La voiture de la journaliste, spécialisée dans l’agro-industrie bretonne, a été endommagée fin mars. Une intimidation qui s'ajoute à une longue liste...

La journaliste de Radio Kreiz Breizh (RKB), une radio associative bilingue français-breton installée à Rostrenen (Côtes-d’Armor), s’était aperçue le 31 mars que l’une des roues arrière de sa voiture avait été déboulonnée.

Une demande exceptionnelle

Pour RSF, il est assez exceptionnel de demander une protection policière pour des journalistes en France, souligne une porte-parole de RSF dans Ouest-France. RSF demande en outre qu’un autre service que la gendarmerie locale soit saisi du dossier, en raison du «climat social tendu à Rostrenen et ses environs».

Défendre la liberté d’informer

Entre 500 et 1000 personnes ont manifesté la semaine dernière à Rostrenen pour défendre la liberté d’informer et en soutien à Morgan Large.

« Une entrave concertée à la liberté d’expression ».

Par ailleurs, RSF et Morgan Large ont adressé une plainte par lettre recommandée au procureur de la République de Saint-Brieuc pour qu’une enquête soit ouverte. La plainte contre X, dont l’AFP a obtenu copie, dénonce des faits de «destruction et dégradation d’un bien appartenant à autrui afin de créer un danger pour les personnes ».

Intoxication du chien, coups de fil nocture ...

La plainte détaille les pressions et intimidations dont la journaliste et sa radio ont fait l’objet ces derniers mois.Notamment l’intoxication de son chien, les coups de téléphone la nuit à son domicile, l’ouverture de l’enclos de ses animaux et la dégradation des portes des locaux de RKB. (ga/afp)