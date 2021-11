Six choses à savoir sur Joséphine Baker pour briller en société

Joséphine Baker, célèbre icône des années 20, entre ce mardi au Panthéon. Mais au fait, c'est qui? Voici six anecdotes à connaître sur cette personnalité pour ne pas avoir l'air (pas trop) inculte.

Au cas où vous vouliez avoir l'air malin lors de votre prochain dîner de bobos mondain, il vous faut absolument savoir qui est Joséphie Baker. Pourquoi?

Déjà, parce c'était l'une des plus grandes stars dans les années 1920.

Ensuite, elle entre ce mardi au Panthéon .

. Et enfin, parce que c'est la sixième femme, et surtout la PREMIÈRE femme noire à rejoindre les grandes figures reconnues par la France.

Du coup, il est impératif de détenir quelques infos sur cette grande personnalité du 20e siècle, si vous souhaitez briller en société. Ne me remerciez pas, c'est gratuit.

Elle a révolutionné la danse (avec des bananes )

image: getarchive.com

Née aux Etats-Unis et émigrée en France, Joséphine Baker, se fait d'abord fait connaître comme danseuse. Elle dézingue la très sage et ultra-codifiée valse, pour la remplacer par le charleston.

L'une de ses danses les plus connues? La «Danse sauvage», qu'elle interprète seins nus, un col de plumes autour du cou. Son but: se moquer de la gestion des colonies par les Blancs et déjouer les clichés de la «femme noire sauvage».

Joséphine Baker fera notamment fureur en affichant sa célèbre ceinture de bananes sur la scène des Folies Bergères.

Elle a été espionne et s'est battue pour les droits civiques

Image: AP

Pendant la Seconde guerre mondiale, la star de cabaret profite d'être invitée dans les ambassades pour recueillir des renseignements pour le contre-espionnage. Pour ce faire, elle n'hésite pas à séduire les attachés militaires étrangers pour leur soutirer des infos.

En 1940, elle rejoint la Résistance française, où elle joue de ses relations pour obtenir des passeports pour les Juifs fuyant le nazisme.

Son engagement ne prend pas fin avec la guerre. Par la suite, elle s'est rendue à plusieurs reprises aux Etats-Unis pour se battre en faveur du mouvement des droits civiques des Noirs américains.

Elle faisait des grimaces absolument super

L'arme ultime de Joséphine? Ses grimaces, qui l'ont rendue célèbre lorsqu'elle dansait à Broadway. Si celles-ci lui permettent de subjuguer son public avec ses folles mimiques, c'est surtout pour elle un moyen de se créer une façade et de cacher ses angoisses.

(Si vous arrivez à placer ça durant le fameux dîner mondain, profitez-en pour mentionner une quelconque théorie freudienne. Effet garanti).

Elle a eu beaucoup de maris

Image: Keystone

Parmi les quelque 1500 demandes en mariage qu'elle a reçu, Joséphine Baker en a quand même accepté cinq. Elle a entretenu, en parallèle, moult relations extra-conjugales, notamment avec des femmes célèbres telles que Colette et Frida Kahlo. Rien que ça.

Elle a eu beaucoup d'enfants

Baker a adopté pas moins de douze enfants de diverses nationalités, pour former ce qu'elle qualifiait de véritable «tribu arc-en-ciel».

Elle a surtout eu un un guépard

Dernière info (mais pas des moindres), Joséphine Baker se promenait dans les rues de Paris avec un... guépard de compagnie.

Elle l'avait baptisé Chiquita. L'animal accompagna Joséphine Baker aux quatre coins du monde et faisait partie intégrante de son show. L'histoire raconte qu'elle se baladait également avec une chèvre en laisse.

N'oubliez pas de le préciser à vos amis, ils vont adorer.