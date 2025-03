Une majorité de Français est favorable au retour du service militaire

Selon un sondage publié samedi, 86 % des Français se disent globalement favorables au rétablissement du service militaire, et 53 % au service obligatoire, dans un contexte géopolitique troublé.

Une majorité de Français se dit globalement favorable au rétablissement du service militaire (86%), et même au service obligatoire (53%), selon un sondage publié samedi au moment où plusieurs pays européens s'interrogent sur le retour de la conscription dans un contexte géopolitique bouleversé.

Le débat sur le retour du service militaire ressurgit depuis que Donald Trump a remis en cause son aide militaire à l'Ukraine et aux Européens, faisant basculer l'Europe dans une incertitude inédite. Il prend de l'ampleur en Allemagne, au Royaume-Uni ou en France, sur les moyens d'augmenter les effectifs des armées face au danger de ce que les Occidentaux perçoivent comme «l'impérialisme» russe.

A la question «êtes-vous favorable ou non au retour du service militaire en France ?», 32% disent oui à un service obligatoire pour les femmes et les hommes, 21% à un service obligatoire uniquement pour les hommes et 33% sur la base du volontariat. Au total, 53% des personnes se disent donc favorables au retour d'un service national obligatoire, selon ce sondage publié par le quotidien Le Parisien.

Les résultats varient selon la tranche d'âge: 41% des moins de 35 ans sont favorables au service obligatoire, contre 63% chez les 60 ans et plus. Seuls 14% des sondés se disent totalement défavorables à son rétablissement.

Les Français sont opposés aux sacrifices

Par ailleurs, les Français se disent opposés à des sacrifices tels qu'une baisse des prestations sociales ou le recul du départ à la retraite pour financer l'augmentation des dépenses militaires.

Dans une allocution télévisée le 5 mars, le président français Emmanuel Macron a prévenu solennellement les Français qu'il faudrait «des réformes, du choix, du courage», dans la «nouvelle ère» qui s'esquisse face à un rapprochement entre les Etats-Unis et la Russie, potentiellement aux dépens de l'Europe et de l'Ukraine.

«Face à ce monde de dangers, rester spectateur serait une folie» Macron

Il ajoute: «La patrie a besoin de vous et de votre engagement».

Refonte du SNU

Dans un entretien publié samedi par plusieurs journaux régionaux, Macron a présenté son intention d'annoncer «dans les prochaines semaines une grande refonte» du service national universel (SNU), «qui correspondra aux besoins de la nation et aux priorités identifiées».

Il a toutefois estimé que le retour du service militaire obligatoire n'était pas «une option réaliste». Selon lui, la France «n'a plus la base, plus la logistique» pour remettre en place une conscription.

«A partir du moment où on est allé vers la professionnalisation de nos armées, focalisées sur l'opérationnel, les réemployer pour encadrer 800 000 jeunes (...) n'est absolument pas un schéma opérant», a-t-il justifié.

Le service militaire a été supprimé en 2001

Le président Jacques Chirac avait annoncé en 1996 la professionnalisation des armées. Le service militaire s'est arrêté en pratique en France le 29 novembre 2001.

Lancé en 2019 mais pas généralisé à ce jour, le SNU comporte actuellement une «mission d'intérêt général» et un «séjour de cohésion» comprenant des activités sportives, culturelles et intellectuelles, avec des journées qui débutent par la «levée des couleurs» (drapeau et hymne national) et port de l'uniforme. (tib/ats)