La compagne romande de Kendji Girac déballe tout

«Quand j'ai entendu le coup de feu, je me suis précipitée et quand je l'ai vu blessé, ça a été un choc. Le temps s'est arrêté, c'est comme si le monde s'écroulait et je suis sortie chercher des secours»

Une arme obtenue dans des conditions troubles, un homme dépendant, fortement alcoolisé et ayant pris de la cocaïne, et une soirée qui dégénère dans une caravane, face à une jeune enfant réveillée. Tous les éléments du drame sont présents.

C'est l'affaire qui a tenu en haleine les fans du chanteur et autres curieux durant le mois d'avril: Kendji Girac, chanteur aux origines gitanes connu pour son style flamenco-pop, s'est volontairement tiré dans la poitrine au petit matin du 22 avril dernier à l'aide d'un pistolet. En cause: une dispute avec sa compagne qui a dégénéré.

Le jeu télévisé «Des chiffres et des lettres» va disparaître

«Le compte est bon» pour le plus ancien jeu télévisé de France: «Des chiffres et des lettres» va disparaître des grilles de France Télévisions à la rentrée, après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services.

Le jeu «Des chiffres et des lettres» va disparaître prochainement. Le rendez-vous quotidien réunissant des générations de téléspectateurs à l'heure du goûter depuis 1972, n'était déjà plus diffusé que le week-end depuis la rentrée 2022.