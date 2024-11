Milliers de manifestants contre un gala de soutien à Israël

Outre les slogans contre Bezalel Smotrich, les manifestants protestaient plus généralement contre la politique menée par le gouvernement israélien à Gaza et en Cisjordanie occupée:

Quelques milliers de personnes ont manifesté mercredi à Paris à l'appel d'associations, syndicats et partis politiques de gauche pour dénoncer la tenue dans la soirée dans la capitale française du gala «Israël is Forever» avec la participation à distance d'un ministre israélien d'extrême droite.

«Nous nous trouvons dans une situation d'avant-guerre»

Un expert compare la situation actuelle en Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. A ses yeux, les démocraties occidentales devraient se réveiller après l'élection de Donald Trump.

La guerre en Ukraine dure depuis plus d'un an et demi et ne semble pas devoir prendre fin de sitôt. Pour Karl Schlögel, expert militaire allemand, le risque de conflit généralisé augmente dans un Occident confronté à des menaces internes et externes. Il s'est exprimé dans la presse locale allemande et ne mâche pas ses mots: