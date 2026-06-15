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Pourquoi des Français roulent avec des plaques roses en Suisse

Les plaques d&#039;immatriculation provisoires roses en France
En France, une nouvelle plaque est utilisée dans certains cas.Image: montage watson

Voici pourquoi des Français roulent avec des plaques roses en Suisse

Visibles aussi sur les routes suisses, de nouvelles plaques d'immatriculation équipent certains véhicules en France. Voici à quoi elles servent.
15.06.2026, 10:1815.06.2026, 10:57

Depuis quelques mois, de nouvelles plaques d'immatriculation attirent l'attention sur les routes françaises et, fatalement, suisses, comme l'a remarqué le Journal du Jura.

En vigueur depuis le 1er janvier, elles équipent près de 400 000 véhicules sur les routes de France, arborent une teinte rose très visible et signifient que le véhicule circule avec une immatriculation provisoire. Le ministère français de l'Intérieur détaille quels véhicules sont concernés:

«Les véhicules neufs en attente d’immatriculation définitive; les véhicules importés avant leur immatriculation en France; les véhicules utilisés par les professionnels pour des essais routiers.»

Selon les autorités françaises, cette couleur «très reconnaissable» doit permettre aux forces de l'ordre d'identifier rapidement les véhicules circulant sous un régime provisoire. Deux variantes existent, les plaques WW pour les particuliers et les W pour les garages.

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Autre nouveauté que le ministère de l'Intérieur qualifie de «grande innovation»: la partie droite de la plaque n'affiche plus le logo régional et le numéro du département, mais «la date d'expiration du certificat provisoire.»

Un équivalent suisse

En Suisse, l'équivalent de ces plaques roses comprend un rectangle rouge et, comme la nouvelle version de nos voisins, la mention de l'année et du mois d'expiration.

plaques provisoires d&#039;immatriculation suisses
Voici la «plaque rose» suisse.Image: dr

Les policiers peuvent ainsi vérifier d'un simple coup d'œil si le véhicule est toujours autorisé à circuler. Le gouvernement français estime que cette mesure contribuera à limiter les fraudes, compliquant l'utilisation de plaques provisoires expirées ou falsifiées. (hun)

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