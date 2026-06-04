Lutte de pouvoir dans le secteur automobile: la plus grande plateforme de voitures d'occasion, Autoscout24, augmente une nouvelle fois ses tarifs pour les concessionnaires. Image: watson / capture d'écran autoscout24

Pourquoi les garagistes suisses fuient Autoscout24

La plateforme de vente de voiture Autoscout24 a augmenté ses prix le 1er juin 2026. De quoi pousser à bout de nombreux garagistes suisses.

Michael Kern Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le mécontentement dans le secteur automobile suisse a franchi un nouveau cap. Quiconque s'entretient ces jours-ci avec le propriétaire d'un grand garage helvétique n'entend pour l'essentiel qu'un seul mot: «assez». Au 1er juin 2026, Autoscout24 a de nouveau relevé ses tarifs pour les annonces des concessionnaires d'environ 15%.

Pour beaucoup de vendeurs, cette majoration fait définitivement déborder un budget déjà sous tension. Certains garagistes confient à watson une véritable explosion des coûts: pour des prestations comparables, ils paient aujourd'hui plus de 200% de plus qu'en 2020. Face au rétrécissement des marges dans le commerce de véhicules neufs et d'occasion, la résistance s'organise. Plusieurs grands acteurs ont désormais pris la décision de résilier entièrement leurs abonnements chez Autoscout24.

Le groupe qui se cache derrière Autoscout24

La plateforme Autoscout24 est détenue par SMG Swiss Marketplace Group, une structure numérique géante forgée en 2021 par TX Group, Ringier, La Mobilière et l'investisseur General Atlantic. L'objectif était de bâtir une forteresse couvrant les marchés de l'immobilier, des petites annonces et de l'automobile.

Depuis sa spectaculaire introduction en bourse en 2025, le titre subit toutefois une pression massive: émis à 46 francs par action, le cours s'est effondré et se négocie actuellement en dessous de 30 francs.

Effectivement, cette action a connu des jours meilleurs. Image: Capture d'écran TradingView

Autoscout24 justifie auprès de watson l'ajustement de ses tarifs par des investissements dans la portée, la sécurité, les nouvelles technologies et les services aux concessionnaires.

L'entreprise souligne également la progression du nombre d'utilisateurs (+5%) et des demandes de contact (+13%) en 2025. La société précise:

«La politique tarifaire d'Autoscout24 n'a aucun lien avec l'évolution du cours de l'action SMG»

La Commission de la concurrence (COMCO) assiste pour sa part à la situation sans pouvoir intervenir. Si SMG contrôle une large part du marché, la loi sur les cartels ne protège pas les vendeurs contre des prix élevés. Le Tribunal fédéral a fixé des limites strictes à la COMCO sur ce point il y a tout juste deux ans.

Fuite vers la concurrence

C'est précisément cette impasse juridique qui contraint désormais les garagistes à agir. Plutôt que de continuer à verser des millions à SMG, les annonceurs migrent ailleurs. Le bénéficiaire de cette vague d'exode? La plateforme Carmarket.ch qui connaît un afflux sensible.

Autoscout24 qualifie le départ de certains marchands comme normal dans un environnement concurrentiel dynamique. Forte de sa grande portée, de sa marque solide et de la qualité de ses services, la société se considère toujours comme un partenaire attractif pour le commerce automobile.

Autoscout24 écrit à watson:

«Le fait que certains marchands testent différentes plateformes ou diversifient leur présence fait partie d'un environnement de marché dynamique et n'a rien d'extraordinaire. Cela démontre aussi que les marchands disposent d'alternatives et les considèrent comme des options pertinentes.»

Carmarket.ch est considérée dans la branche comme l'alternative logique, dans la mesure où la plateforme est largement soutenue par la profession automobile elle-même et par des poids lourds, tel que le groupe Emil Frey. De plus, seuls des marchands certifiés peuvent y publier des annonces, ce qui renforce la confiance des clients. Il reste à voir si le concurrent sera en mesure de combler, à court et moyen termes, l'énorme portée d'Autoscout24.