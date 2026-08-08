beau temps23°
DE | FR
burger
International
Incendie

Espagne: 4000 hectares touchés par un incendie en Andalousie

4000 hectares touchés par un incendie dans le sud de l'Espagne

epa13155531 A burned area of the forest fire that broke out in the Raboconejo area of Niebla, Huelva, Spain, 07 August 2026. The fire remains active and has affected approximately 380 hectares. EPA/Al ...
Environ 4000 hectares ont été touchés par un incendie dans la région de Huelva, en Andalousie.Keystone
Un nouvel incendie s'est déclaré en Espagne, cette fois-ci en Andalousie, touchant environ 4000 hectares. Des vents violents attisent le foyer.
08.08.2026, 15:5308.08.2026, 15:53

Un incendie qui s'est déclaré dans la province andalouse de Huelva, dans le sud-ouest de l'Espagne, continue de progresser après avoir touché environ 4000 hectares, dont tous ne sont pas encore brûlés.

L'incendie, qui s'est déclaré près de la localité de Niebla, à environ 70 kilomètres de la frontière sud avec le Portugal, a été attisé par des vents violents, soufflant entre 40 et 50 km/h et qui ont balayé la région vendredi après-midi. Antonio Sanz, conseiller chargé des situations d'urgence, a souligné:

«Cet incendie est soumis à des changements constants de direction du vent, ce qui contrarie notre stratégie d'attaque»

Aucune zone résidentielle touchée

Dans les prochaines heures, cependant, une certaine fenêtre d'opportunité va s'ouvrir pour lutter contre l'incendie avant que les conditions ne se compliquent à nouveau, a-t-il indiqué.

A propos des incendies en Espagne 👇

Feux en Espagne: certains évacués peuvent rentrer

Pour l'instant, l'incendie n'a touché aucune zone résidentielle et seule l'évacuation préventive d'environ 70 personnes a été demandée, la plupart d'entre elles n'ayant pas eu besoin d'être hébergées dans des structures publiques, a précisé Antonio Sanz.

Un autre incendie dans l'est

Plus de 275 pompiers, dont 60 membres de l'Unité militaire d'urgence (UME), luttent contre les flammes, aidés par une vingtaine de moyens aériens et de nombreux engins lourds, a indiqué le service régional de lutte contre les incendies.

Dans l'est de l'Espagne, des membres de l'UME ont également participé samedi à l'extinction d'un autre incendie qui s'est déclaré à l'intérieur de la province de Castellón, d'une ampleur pour l'instant moindre, selon les autorités locales. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
9
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Des chevaux fuient les incendies en France
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Nouveau rebondissement pour le chantier de la salle de bal de Trump
Donald Trump n'est pas au bout de ses peines avec la salle de bal qu'il fait construire juste devant la Maison-Blanche. Une cour d'appel fédérale a suspendu le chantier.
Une cour d'appel fédérale a bloqué vendredi la construction à la Maison-Blanche de la monumentale salle de bal voulue par Donald Trump. Ce dernier fait appel.
L’article