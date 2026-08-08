4000 hectares touchés par un incendie dans le sud de l'Espagne

Environ 4000 hectares ont été touchés par un incendie dans la région de Huelva, en Andalousie. Keystone

Un nouvel incendie s'est déclaré en Espagne, cette fois-ci en Andalousie, touchant environ 4000 hectares. Des vents violents attisent le foyer.

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Un incendie qui s'est déclaré dans la province andalouse de Huelva, dans le sud-ouest de l'Espagne, continue de progresser après avoir touché environ 4000 hectares, dont tous ne sont pas encore brûlés.

L'incendie, qui s'est déclaré près de la localité de Niebla, à environ 70 kilomètres de la frontière sud avec le Portugal, a été attisé par des vents violents, soufflant entre 40 et 50 km/h et qui ont balayé la région vendredi après-midi. Antonio Sanz, conseiller chargé des situations d'urgence, a souligné:

«Cet incendie est soumis à des changements constants de direction du vent, ce qui contrarie notre stratégie d'attaque»

Aucune zone résidentielle touchée

Dans les prochaines heures, cependant, une certaine fenêtre d'opportunité va s'ouvrir pour lutter contre l'incendie avant que les conditions ne se compliquent à nouveau, a-t-il indiqué.

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Pour l'instant, l'incendie n'a touché aucune zone résidentielle et seule l'évacuation préventive d'environ 70 personnes a été demandée, la plupart d'entre elles n'ayant pas eu besoin d'être hébergées dans des structures publiques, a précisé Antonio Sanz.

Un autre incendie dans l'est

Plus de 275 pompiers, dont 60 membres de l'Unité militaire d'urgence (UME), luttent contre les flammes, aidés par une vingtaine de moyens aériens et de nombreux engins lourds, a indiqué le service régional de lutte contre les incendies.

Dans l'est de l'Espagne, des membres de l'UME ont également participé samedi à l'extinction d'un autre incendie qui s'est déclaré à l'intérieur de la province de Castellón, d'une ampleur pour l'instant moindre, selon les autorités locales. (btr/ats)