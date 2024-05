Des élus français enquêteront sur les violences sexistes dans le showbiz

L'Assemblée nationale française a créé une commission d'enquête sur les «abus et violences» dans le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité.

L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité jeudi la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier les «abus et violences» dont sont victimes les mineurs et les majeurs dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité.

La création de cette commission d'enquête répond à une demande formulée à plusieurs reprises par l'actrice Judith Godrèche. Présente dans les tribunes de l'Assemblée, l'actrice est devenue l'une des figures de proue de la lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs depuis qu'elle a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des faits remontant à son adolescence.

Judith Godrèche, en 2019. Image: www.imago-images.de

La proposition de résolution initiée par l'écologiste Francesca Pasquini a été approuvée par l'ensemble des 52 votants. Elle a lancé, après le vote:

«Il est temps d'arrêter de dérouler le tapis rouge aux agresseurs»

La commission d'enquête devra «évaluer la situation des mineurs évoluant au sein des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de publicité», mais aussi des majeurs, après que la commission des affaires culturelles a étendu le champ d'investigation initialement envisagé.

Elle devra «identifier les mécanismes et les défaillances qui permettent ces éventuels abus et violences», «établir les responsabilités de chaque acteur en la matière», et «émettre des recommandations sur les réponses à apporter».

Auditionnée au Sénat fin février, et à l'Assemblée mi-mars, Judith Godrèche avait demandé aux parlementaires des deux chambres la création d'une commission d'enquête.

Livre confession

«Allons-nous garder le silence ? Moi, je compte sur vous, je compte sur vous pour protéger les enfants, ne plus les livrer au cinéma sans aucune protection», avait-elle lancé aux députés.

Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon. Les deux réalisateurs ont réfuté par la voix de leurs avocats respectifs les accusations lancées contre eux.

La création de cette commission intervient au lendemain de la parution d'un livre de l'actrice Isild Le Besco, où elle revient longuement sur la relation entre elle et Benoît Jacquot, entamée quand elle avait 16 ans. Si elle l'accuse de l'avoir violée, elle affirme ne pas être prête à porter plainte contre lui. (sda/ats/afp)