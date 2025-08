Intoxications, cancers... les Balkans ont du mal à gérer leurs «dépotoirs». image: capture d’écran d’une vidéo officielle

L’Europe de l’Est affronte un danger pire que la canicule

Sous l’effet des vagues de chaleur, les Balkans font face à une recrudescence d’incendies, notamment dans des décharges sauvages aux effets sanitaires dévastateurs. En Serbie comme en Albanie, l’absence de tri, la corruption et l’inaction des autorités aggravent une crise environnementale et sanitaire de plus en plus alarmante.

Ognjen ZORIC, belgrade, serbie / afp

Les vagues de chaleur qui frappent les Balkans depuis le début de l'été s'accompagnent d'un nombre record d'incendies, y compris dans les décharges à ciel ouvert.

Souvent illégales et dégageant fumées et gaz toxiques, ces décharges «ne sont souvent que des dépotoirs où les déchets ne sont pas triés. L'accumulation de déchets organiques conduit à la formation de poches de méthane», qui s'enflamment sous l'effet de la chaleur et se propagent à cause des papiers, plastiques et autres matières organiques accumulées à la surface, explique Aleksandar Jovović, professeur à la Faculté de génie mécanique de Belgrade.

D'après les données du ministère serbe de l'Environnement, moins de la moitié de la population a accès à la douzaine de décharges dites sanitaires où les ordures sont traitées. Le pays compte en outre 129 décharges non sanitaires et plus de 2 500 dépotoirs sauvages.

Dans le sud du pays, la décharge municipale de Golo Brdo a brûlé pendant des jours début juillet, les fumées rendant l'air irrespirable pour les habitants des villages alentour. Haris Ibrahimovic, responsable d'une organisation de riverains explique:

«La décharge est là depuis 1999, et ce n'est pas le premier feu. Pendant les incendies, l'air est littéralement difficile à respirer, parce que vous ressentez comme des griffures dans la gorge... l'air a comme un goût» Haris Ibrahimovic,

Il poursuit:

«Autour de la décharge, on a constaté une série de cas de cancers du poumon (...) et de problèmes respiratoires. Nous nous sommes organisés, nous avons envoyé des personnes faire des examens médicaux, créé une base de données... Nous ne prétendons pas que tout est entièrement la faute de la décharge, mais cela a certainement un impact».

La décharge de Vinca, en Serbie, où les déchets s'accumulent depuis les années 1970 et où des incendies souterrains rejettent de la fumée dans l'air. Image: cgtn

Des dépotoirs

Lors des incendies, des microparticules et des gaz toxiques, tels que l'oxyde d'azote et le dioxyde de soufre, des métaux lourds ou encore des dioxines et furanes, des polluants éternels «hautement toxiques qui se forment systématiquement lors de la combustion de plastiques», peuvent se répandre dans l'atmosphère, décrit Elizabet Paunovic, docteure et ancienne directrice du Centre européen pour l'environnement et la santé de l'Organisation mondiale de la Santé.

«Même de petites quantités suffisent à provoquer une intoxication. Et ces composés sont également de puissants cancérigènes et ont un effet tératogène» Elizabet Paunovic

En d’autres termes, cela peut causer des malformations congénitales. Ce danger est généralement méconnu des populations qui vivent à proximité, car les autorités ne mesurent souvent que les taux de microparticules, ajoute cette experte, et «les messages des institutions ne donnent pas une image réaliste de la situation, ce qui empêche d'évaluer les risques pour la santé».

Pour Haris Ibrahim, la réponse est claire: «Tout le monde s'en fiche que nous soyons exposés» à ces fumées. Le problème, régional, concerne notamment aussi l'Albanie. A Elbasan, ancien complexe industriel aujourd'hui laissé en partie à l'abandon, les flammes ont ainsi fait rage pendant plus d'une semaine dans une décharge, un incendie dû aux températures élevées, selon son administrateur Ledi Kaja.

«La vraie raison c'est surtout la violation de tous les règlements» Ahmet Mehmeti, un expert de l'environnement basé à Elbasan.

Au total, plus d’une dizaine de personnes sont poursuivies dans le pays, soupçonnées d'avoir détourné l'argent dévolu à la construction d'incinérateurs à Tirana, Elbasan et Fieri, qui n'existent que sur le papier.

L'ancien ministre albanais de l'Environnement, Lefter Koka, a déjà été condamné à plus de 6 ans de prison en novembre pour détournement de fonds et abus de pouvoir dans le cadre d'une enquête sur l'incinérateur d’Elbasan, puis à 3 ans de prison dans le cadre d'une autre enquête sur l'incinérateur de Tirana. Il est poursuivi pour les mêmes chefs d’accusation dans une enquête sur l'incinérateur de Fier.

Une accumulation

Confrontés à des étés toujours plus chauds et secs, les ministères serbes de l'Intérieur et de l'Environnement ont proposé quelques mesures d'urgence pour tenter de prévenir les incendies, notamment une surveillance permanente des déchetteries.

Contacté pour avoir plus de détails sur ces mesures, le ministère serbe de l'Environnement n'avait pas répondu fin juillet. Les mesures ne seront pas suffisantes pour mettre fin à un problème vieux de plusieurs décennies, pointe Aleksandar Jovovic:

«Des décharges municipales ont été construites pour servir de centres régionaux de collecte des déchets, mais il n'existe toujours pas de système efficace de tri»

Une nouvelle décharge et un incinérateur ont ainsi été construits à côté de la décharge de Belgrade, l'une des plus grandes d’Europe, récemment réhabilitée. Mais «les déchets de la ville arrivent toujours en quantité bien supérieure à ce qu'ils devraient» et s'accumulent trop rapidement, «en raison de l'absence de tri sélectif des déchets dans les ménages».