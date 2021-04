Les Français sont priés de quitter le Pakistan

Notre-Dame, deux ans déjà

Il y a deux ans, jour pour jour, l'un des monuments les plus visité de Paris était dévoré par les flammes. Aujourd'hui, les fonds récoltés permettent de faire renaître la cathédrale de ses cendres.

Ce 15 avril 2019, alors qu'elle était en plein travaux de restauration, la célèbre cathédrale gothique, vieille de plus de 850 ans et véritable symbole de la France, avait perdu sa magnifique flèche, sa toiture, son horloge et une partie de sa voûte, ravagées par les flammes, sous le regard incrédule et catastrophé de milliers de passants.

Dans la nuit de l'incendie, l'émotion avait gagné des millions de personnes à travers le monde, choquées par l'impressionnant spectacle de l'incendie …