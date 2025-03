Deux Alpha Jet de la Patrouille de France sont entrés en collision ce mardi 25 mars. Image: AFP

Accident entre deux avions de la patrouille de France



Un accident impliquant deux Alpha Jet de la Patrouille de France à l'entraînement a eu lieu dans l'est de la France.

Les trois occupants de deux avions entrés en collision ont été retrouvés vivants et conscients après un accident en vol entre deux Alpha Jet de la Patrouille de France dans l'est de la France, qui n'a pas fait de victime collatérale, selon les autorités.



«Les deux avions sont entrés a priori en collision» à 15H35 près d'une base aérienne, a déclaré l'Armée de l'Air et de l'Espace à l'AFP. Les deux pilotes et un passager ont pu s'éjecter et ont été «retrouvés conscients», selon l'Armée de l'Air et de l'Espace.«Ils sont en urgence relative», deux ont été transportés à l'hôpital et le troisième, «polytraumatisé, est pris en charge par l'armée», selon une source au sein des autorités.



L'accident en vidéo👇🏽 Vidéo: watson

Il n'y a «pas de victime collatérale à déplorer», a précisé la préfecture. L'un des avions s'est écrasé dans un silo et l'autre «dans une zone boisée marécageuse juste derrière», a ajouté le maire la ville de Saint-Dizier, Quentin Brière. Des dizaines de pompiers étaient sur place en milieu d'après-midi, dont plusieurs aspergeaient d'eau un silo encore fumant sur un site de l'entreprise de béton Calin, à proximité directe de la base aérienne. (afp/cru)