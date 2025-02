Paul-Loup Sulitzer, en mai 2024. Keystone

L'écrivain Paul-Loup Sulitzer est décédé

L’écrivain et homme d’affaires français, auteur à succès des années 1980, est décédé à 78 ans, a annoncé sa fille à l’AFP.

L’écrivain et businessman Paul-Loup Sulitzer est décédé à l’âge de 78 ans, a annoncé sa fille à l’AFP. Auteur à succès des années 1980, il s'était fait connaître avec des romans mêlant finance et aventure, dont Money et Fortune, qui ont popularisé le concept de «western financier».

Né en 1946, il avait bâti une carrière atypique, jonglant entre littérature et business, et s’imposant comme une figure médiatique controversée. Son style flamboyant et son approche romanesque du monde des affaires ont marqué une génération de lecteurs. (jah)