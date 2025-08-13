Un contrôleur aérien français suspendu pour un «Free Palestine»

beau temps17°
France: contrôleur aérien suspendu pour un «Free Palestine»

Un contrôleur aérien français suspendu après un échange radio avec un avion de la compagnie israélienne El Al (image d&#039;illustration).
La compagnie porte-drapeau d'Israël, El Al, a signalé l'incident (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre d'un contrôleur de l'aéroport Paris-CDG suite à un échange radio avec un avion de la compagnie israélienne El Al
13.08.2025, 07:3813.08.2025, 07:38
Un contrôleur aérien de l'aéroport Paris-CDG a été suspendu pour avoir dit lundi «Free Palestine» lors d'un échange radio avec l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al, a annoncé mardi le ministère français des Transports. «L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés», a écrit mardi sur X le ministre Philippe Tabarot, précisant que le contrôleur s'est «vu retirer toute possibilité d'exercer jusqu'à nouvel ordre».

Les propos ont été tenus lors d'un vol lundi matin au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, a fait savoir le ministère des Transports. «Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée. La sanction devra être à la hauteur de la gravité des faits», a déclaré Tabarot.

Ryanair fustige le contrôle aérien français

Pour le ministre, ces faits contreviennent «aux règles des radiocommunications, qui doivent se limiter à la sécurité et à la régularité du trafic aérien» et témoignent «d'un non-respect du devoir de réserve du fonctionnaire», statut des contrôleurs aériens en France.

«Incident inacceptable»

Une enquête administrative avait été ouverte plus tôt dans la journée, après un signalement par la compagnie porte-drapeau d'Israël, El Al.

Le Conseil représentatif des institutions juives (Crif) de France avait alors dénoncé un «incident inacceptable», qui «contrevient à la fois à l'impératif de neutralité politique mais aussi aux protocoles de sécurité qui régissent les échanges entre une tour de contrôle et un avion en phase de décollage». (jzs/ats)

4
