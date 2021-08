International

France

Violences conjugales: la France annonce de nouvelles mesures de lutte



Priorité pour la France: lutter contre les violences conjugales

En 2020, 102 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints, dans l'Hexagone. Pour lutter contre ces crimes, le ministre de l'intérieur veut notamment que les plaintes soient traitées «avant toutes les autres».

«Un officier spécialisé dans les violences conjugales se trouvera dans chaque commissariat et chaque brigade de gendarmerie.» Voici ce que Gérald Darmanin a déclaré au journal Le Parisien ce lundi 2 août pour endiguer les violences conjugales.

En France, 102 femmes et 23 hommes ont perdu la vie en 2020 dans des circonstances de violences intrafamiliales, selon le ministre de l'intérieur. Lequel a ajouté que l'année dernière avait été plus préoccupante, notamment dû aux «deux confinements». Avec un tel constat, Gérald Darmanin entend prendre des mesures plus décisives contre ces «morts violentes au sein du couple».

Les quatre mesures de lutte annoncées par Darmanin

«Les plaintes pour violences conjugales doivent être traitées devant toutes les autres. En un mot, elles doivent remonter tout en haut de la pile.» Comme la victime ne souhaite pas toujours porter plainte, par peur de représailles par exemple, les policiers et gendarmes doivent signaler les faits systématiquement au procureur. Des équipes spécialisées dans la lutte contre les violences conjugales et un officier spécialisé seront installés dans chaque commissariat et chaque brigade de gendarmerie du pays. Le ministre va nommer un responsable national auprès des Directeurs généraux de la police et de la gendarmerie et du Préfet de police, sur le modèle de ce qui existe en matière de terrorisme et de drogue.

Sur Twitter, de nombreuses réactions ironiques

Gérald Darmanin note que les violences intra-familiales «sont en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et gendarmes». En mai, deux féminicides avaient secoué la France et déclenché des critiques vis-à-vis des autorités. Dans les deux cas, les auteurs présumés avaient des casiers judiciaires. (ats/jch)

Où trouver de l'aide en Suisse romande? Active depuis 2006 dans le domaine de la violence au sein du couple, l’Association Vivre sans Violence propose deux sites internet: www.violencequefaire.ch et www.violencequefaire.ch/fr/jeunes. Les numéros d'urgence et adresses utiles sont répertoriés par canton, ici.

