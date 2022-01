Immersion dans la tête de Mathieu Danel, condamné à la perpétuité pour meurtre

«J'ai fait beaucoup de procès-verbaux... Des personnes qui s'énervent, pleurent, qui mentent. C'est comme un livre, un procès-verbal. C'était un principe, tout au long de ma carrière: on note la question telle qu'on la pose et la réponse telle qu'elle est dite. Et on ajoute les "heu" pour montrer les hésitations.»