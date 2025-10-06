Bruno Le Maire annonce renoncer à participer au gouvernement

Macron demande à Lecornu de mener des négociations, Le Maire renonce
Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de mener «d'ultimes négociations». En parallèle, Bruno Le Maire, dont la nomination à la tête du ministère des Armées avait fait polémique, a annoncé renoncer à participer au gouvernement démissionnaire.
Emmanuel Macron a demandé au premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de mener «d'ultimes négociations» d'ici «mercredi soir» afin d'aboutir à une «plateforme d'action» pour la «stabilité du pays», a annoncé l'Elysée.
«Le président de la République a confié à Monsieur Sébastien Lecornu, premier ministre démissionnaire en charge des affaires courantes, la responsabilité de mener, d'ici mercredi soir, d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays.»
Le Maire se retire
«J'ai proposé en fin de matinée au président de la République de me retirer du gouvernement sans délai et de transférer mes responsabilités de ministre des Armées au premier ministre» démissionnaire, écrit-il, en affirmant «souhaite(r) que cette décision permette la reprise des discussions en vue de former un nouveau gouvernement dont la France a besoin». (sda/ats/afp)
